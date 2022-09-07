Йенс Столтенберг: Зима близко…

Война в Украине входит в критическую фазу, впереди – тяжелая зима с угрозой отключения электроэнергии и даже гражданских беспорядков.

Об этом в статье для Financial Times написал генсек НАТО Йенс Столтенберг:

“Война в Украине переходит в критическую фазу. Приближается зима, и будет трудно. Трудно украинскому народу и вооруженным силам, которые борются за свою свободу, и нам, кто их поддерживает. Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия ощущают резкий рост цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванный жестоким вторжением России”.

Он добавил, что несмотря на трудности, Запад должен оставаться верен своему курсу и продолжать “противостоять тирании”.