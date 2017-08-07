Известный уральский старец схиигумен Сергий (Романов) награждён орденом Святого Страстотерпца Царя Николая

Вечером 17 июля 2017 года, после Крестного хода из Храма на Крови г. Екатеринбурга до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, в котором приняло участие около 100 тысяч паломников со всех уголков Великия, Малыя и Белыя Руси, приехавших отдать дань уважения и памяти Российской Венценосной Семье, в женском монастыре «Спорительница хлебов» состоялось чествование духовника обители, известного Уральского старца схиигумена Сергия (Романова).

По поручению Наградного Комитета, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил о. Сергию орден Святого Страстотерпца Царя Николая.

Высокой православной награды о. Сергий был удостоен «За многолетние усердные труды во славу Русской Православной Церкви, верность историческим традициям Российской имперской государственности, и в связи с 400 — летием воцарения Дома Романовых в России».

Орден подписан заместителем председателя Наградного Комитета Игорем Смыковым.

В 2008 г. к 140-летию со дня рождения Государя Императора Николая Второго по инициативе и трудами Войсковой Православной Миссии совместно с Наградным Комитетом ордена «Слава России» по благословению блаженнейшей памяти Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Лавра, был учрежден Орден «Святой Страстотерпец Царь Николай». Орден «Святой Страстотерпец Царь Николай» является международной церковно-общественной наградой.

Среди кавалеров Ордена – Его Святейшество Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Первоиерарх РПЦЗ митрополит Иларион, ряд видных иерархов РПЦ МП, среди них: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Воронежский Сергий, митрополит Липецкий и Елецкий Никон, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, наместник Московского Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон, схиархимандрит о. Илий (Ноздрин), Его Королевское Высочество Кронпринц Югославии Александр Второй Карагеоргиевич, правнук Эрцгерцога Франца Фердинанда Его Светлость Князь Лео фон Гогенберг, Ольга Николаевна Куликовская-Романова, всемирно известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Никита Михалков, Николай Бурляев, народный артист России Александр Михайлов, православные историки и писатели Александр Боханов, Борис Галенин, Юрий Воробьевский, Алла Дьякова, Петр Мультатули, Альфред Мирек, Сергей Фомин, великий русский художник Павел Рыженко, путешественник-миссионер протоиерей Федор Конюхов, известные тележурналисты Аркадий Мамонтов и Елена Козенкова, ряд представителей православного духовенства и православно-монархической общественности, среди которых видное место занимают Любовь Васильевна Родионова — мать рядового Пограничных войск России Евгения Родионова, казнённого в 1996 г. чеченскими сепаратистами за отказ изменить Присяге и Православию, и с тех пор почитаемому многими православными как святой мученик, Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Леонид Петрович Решетников, генеральный директор Института экономических стратегий Александр Иванович Агеев, и глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич.

Главная цель Ордена — способствовать развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Николае Втором Александровиче и Царской России, сохранение духовного, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Святого Страстотерпца Царя Николая: «За верность Богу и Его Помазаннику».

Схиигумен Сергий (в миру Романов Николай Васильевич, родился в 1955 году) — первый настоятель монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Основатель и духовник Среднеуральского Женского Монастыря в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов».

В 1998 году, после драматических событий в своей жизни ,поступает в семинарию Троице-Сергиевой Лавры. В это же время поступает послушником в Алапаевский Мужской монастырь Новомучеников Российских на месте убиения преподобномученицы великой княгини Елисаветы и иже с нею.

В 2000 году, на урочище в Ганиной Яме под Екатеринбургом, был благословлен стать настоятелем монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев,

В 2005 году по благословению владыки Викентия становится духовником и строителем женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов».

По благословению Владыки Кирилла был создан фильм «Обитель Веры и Любви», так же появился фильм «Духовник» созданный по благословению cтарцев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, духовным чадом отца Сергия — Сергием Алиевым.

Сам отец Сергий негативно отнесся к созданию данных фильмов, так как считал, что любая его известность и публичность мешает внутренней духовной жизни.

Схиигумен Сергий — духовник ряда известных людей России: капитана сборной России по хоккею — Павла Дацука, депутата Государственной думы — Натальи Поклонской, капитана команды КВН «Уральские пельмени» — Дмитрия Соколова и многих других.

Из статьи режиссёра Сергия Алиева:

«В монастыре воспитывается 85 детей. Когда батюшка выходит на площадь, то все дети бегут к батюшке. Любовь к батюшке детей безмерна. Когда у детей спрашивают: «Кто ваш отец?» Дети отвечают: «Наш отец – отец Сергий». Несколько лет назад дети написали и посвятили отцу Сергию песню «Наш батюшка». Все дети имеют молитвенное правило в среднем 2 часа в день. Когда Святейший Патриарх Алексий II нуждался в молитвенной помощи, он просил свою келейницу мать Филарету, чтобы она позвонила отцу Сергию в монастырь и попросила, чтобы детки помолились. Святейший говорил, что детская молитва, как и материнская, со дна адова вымолит. Кроме этого, монастырские дети своими чистыми коленопреклоненными молитвами вымолили нескольких безнадежных раковых больных. В монастыре у батюшки есть раковый корпус на 14 палат. Принимают раковых больных совершенно бесплатно. Каждые выходные в монастырь приезжают до 1000 паломников, которых размещают и с которых не берут платы ни за ночлег, ни за трапезу. Более того, многим из них батюшка помогает материально. Например, приезжает три автобуса паломников и всем батюшка благословляет заказать сорокоуст во славу Божию. Есть ощущение, что большая часть записок бесплатная. Но при этом монастырь растет и множится, ибо «не оскудеет рука дающего».

Представители либерал-шизоидной прессы, часто любят чернить схиигумена Сергия (Романова), приписывая ему громкие эпатажные заявления, которые он не делал в действительности.

Фоторепортаж Елены Пащенко.