Известный русский художник Филипп Москвитин награждён медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича»

7 марта 2019 года советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков посетил мастерскую известного российского художника Филиппа Александровича Москвитина.

По благословению Его Высокопреосвященства митрополита Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей Филипп Москвитин был награжден медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая II Александровича».

Высокой православной награды художник был удостоен за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

Медаль учреждена совместно Войсковой Православной Миссией и Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Весь тираж медалей (300 экземпляров) освящён 11 марта 2017 г. в Храме на Крови г. Екатеринбурга митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Напоминаем, что храм построен в городе Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были убиты в ночь на 17 июля 1918 г. Российский Император Николай II, Его Семья и верные Слуги.

По окончании встречи состоялось дружеское чаепитие, в ходе которого стороны наметили планы грядущего сотрудничества, направленного на укрепление монархических начал в Русском народе и прославлению Святых Русской Православной Церкви.

Филипп Москвитин — современный русский художник, развивающий традиции московской школы живописи, состоит в Московском союзе художников(2003), Союзе художников России (2007), Творческом союзе художников России (1999), член-корреспондент Академии Российской Словесности (2012).

В его обширной галерее, названная художником «Святые и великие люди России», портреты духовных лиц, русских государей, великих ученых, философов, писателей и знаменитых наших современников. Особое место в ней занимают портреты русских патриархов и митрополитов, от митрополита Илариона Киевского до патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Одна из выставок Москвитина целиком посвящена просветителям Сибири, Русского Востока, Китая, Японии и Америки. Святители — Николай Японский, Нестор Камчатский, Иннокентий Московский (Вениаминов), Иннокентий Иркутский, Софроний Иркутский, Иоанн Тобольский, Макарий Невский, Иона Ханькоусский, Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, вот только часть имен, чьи образы вошли в эту эспозицию.

Целая выставка посвящена святителю Тихону, патриарху Московскому и Всея России, в нее вошли исторические картины посвященные деяниям и подвигам святителя, а также образы Царственных страстотерпцев и Новомучеников Российских и других исторических лиц эпохи патриарха Тихона.

Художник Москвитин создал житийный цикл картин посвященный святому благоверному князю Александру Невскому, его деяниям и подвигам. В состав выставки, посвященной Великому князю Александру Невскому, вошли образы знаменитых Рюриковичей, сам князь Рюрик, княгиня Ольга, князь Владимир Креститель, князь Ярослав Мудрый, князь Дмитрий Донской, князь Владимир Храбрый, князь Дмитрий Пожарский.

400-летнему юбилею воцарения Дома Романовых в 2013 году художник Москвитин посвятил выставку «Духовное служение Династии Романовых», в нее вошла портретная галерея русских царей и цариц, центральным ядром выставки стали исторические полотна, посвященные деяниям государей — «Помазание на царство Михаила Феодоровича «, «Явление преподобного Саввы царю Алексею Михайловичу», «Перенесение мощей князя Александра Невского императором Петром Великим», «Присяга Преображенцев императрице Елизавете Петровне», «Император Павел передает мальтийские святыни Церкви» , «Боже, царя храни. Празднование 300-летия Дома Романовых».

Годовщине воссоединения Крыма художник Москвитин посвятил выставку «Русский Крым», открытие которой состоялось в Государственной Думе 31 марта 2015 года. В нее вошло более шестидесяти полотен мастера, пейзажи и портреты великих людей России судьбою связанных с Крымом. Императрица Екатерина Великая, М. В. Ломоносов, князь Г. А. Потемкин, адмирал Ф. Ф. Ушаков, генералиссимус А. В. Суворов, А. С. Пушкин, А. П. Чехов, император Александр Третий, генерал П. Н. Врангель, И. С. Шмелев, М. А. Волошин, А. А. Ахматова.

Особое место в творчестве Филиппа Москвитина занимает темперная каноническая иконопись, им воссозданы несколько иконостасов, художник-иконописец продолжает создавать образы для монастырей и храмов России. У художника Москвитина десять лет педагогического стажа из них семь лет он преподавал иконопись, композицию иконы и иконописный рисунок в Православном Университете Святого Апостола Иоанна Богослова в должности доцента факультета церковно-исторической живописи, выпускники мастерской Москвитина стали востребованными иконописцами, состоят в творческих союзах.

Художник Филипп Москвитин с 1992 года участвует в Союзных и международных выставках, каждый год, на протяжении уже более двадцати лет, он открывает новые персональные выставки, показывая разные направления и жанры своего творчества.

Художник Филипп Александрович Москвитин награжден благодарностью (2010) и дипломом «Достойному» (2011) Российской Академии Художеств, медалью «За жертвенное служение» общественного движения «Россия Православная» (2012), медалью Святого равноапостольного Николая Японского Русской Православной Церкви (2012), крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 года» (2012), серебряной медалью «За выдающийся вклад в Отечественную культуру» (2013), медалью «В память 400-летия воцарения Дома Романовых 1613-2013», Золотым крестом первой степени Православного патриархата Александрийского (2013).