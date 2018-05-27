Известный российский реставратор Александр Ренжин награждён Царской медалью

24 апреля 2018 года начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков посетил московский Музей Святых Царственных Страстотерпцев, основанный известным российским реставратором и искусствоведом Александром Васильевичем Ренжиным.

По благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона А. В. Ренжину была вручена памятная медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича».

Высокой православной награды знаменитый московский реставратор и коллекционер был удостоен за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

В экспозицию Царского музея вошли предметы частной коллекции известного московского художника-реставратора Александра Ренжина, который на протяжении нескольких десятилетий благоговейно собирает все, что связано с памятью о Николае II, его семье и предках. Александр Васильевич очень надеется, что со временем открывшаяся экспозиция станет частью всероссийского музея, о важности которого говорят и многие профессиональные историки. И особенно это актуально сегодня, в год столетия убиения последней Царской семьи.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» рассказал Александр Ренжин, поделившийся и своими чаяниями относительно русского будущего.

Мы поместили в нашу экспозицию эту партитуру с авторскими подписями и правками, но перед ней лежит двухрожковая лампада, которая была изготовлена специально на коронацию Государя-императора и Александры Федоровны. И сейчас она лежит невоспаленной. Но я уверен, что здесь в русских патриотических кругах мы найдем возможности для того, чтобы возродить не только Православие в той самой высокой форме, которая была в эпоху Николая II, но возродим и самодержавие, и воспалим эту лампаду!»

Весной 2008 г. Александр Васильевич Ренжин передал собранную им коллекцию, посвященную последнему Императору России, в дар Николо — Угрешскому монастырю, где был образован музей Святого Страстотерпца Царя Николая Второго.

В 2015 г. при содействии Александра Ренжина Издательским домом «Достоинство» был издан фотоальбом «Государь», посвященный Императору Николаю Второму.

Краткая справка: Александр Васильевич Ренжин — Художник, иконописец, искусствовед, исследователь, реставратор, эксперт Министерства культуры РФ в области темперной живописи и церковного искусства. Основатель и руководитель иконописных мастерских Купина (1987)и КанонЪ (с 1995). Всего занимается реставрационной деятельностью более 30 лет. Участвовал в исследовании и реставрации более 100 памятников древнерусской живописи, среди которых иконы 15-18 веков из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника, фрески Дионисия в церкви Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря и др. Под его руководством и при непосредственном участии отреставрировано более 1000 памятников древнерусской живописи.