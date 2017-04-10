Известный православный историк Борис Галенин награждён медалью «На молитвенную память о погибших воинах Русской Императорской армии в Первую Мировую Войну»

7 апреля 2017 года, в Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков посетил известного московского писателя и военного историка Бориса Глебовича Галенина.

По благословению архимандрита Гавриила (Коневиченко), настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Сестрорецке, приказом по Объединённой казачьей общине «Невская сечь» Борис Галенин был награждён медалью «На молитвенную память о погибших воинах Русской Императорской армии в Первую Мировую Войну».

Эту памятную награду и привёз из Санкт — Петербурга по поручению казаков Игорь Смыков для вручения Борису Глебовичу Галенину .

Наша справка:

Борис Глебович Галенин.

Родился в 1947 году в Москве. В 1970 году окончил механико-математический факультет МГУ, кандидат технических наук, автор научных работ, посвященных защите портов от волнения («Ветер, волны и морские порты». Л., 1980, и др.). Работал в системе Минморфлота СССР.

Автор ряда работ по малоизученным вопросам истории Российской Империи. Действительный член Общества изучения истории отечественных спецслужб с 2002 года. Начальник Штаба Войсковой Православной Миссии с 2013 года.

Первую статью по военной истории «Россия в Первой мировой войне» написал в 1972 году; статья не была опубликована, распространялась в Самиздате, ее расширенный вариант «Потери Русской армии в Первую мировую войну» увидел свет в «Русском Историческом Сборнике» № 6 за 2013 год. На основании отечественных статистических данных, в ней показано, что Россия при Государе Николае II выигрывала эту войну и для так называемой Февральской революции материальных причин не было. Осознание значения последнего факта направило вниманиеавтора к Православию и принятию Святого Крещения в 1973 году. По глубокому убеждению Бориса Галенина русская история, как и всемирная, может быть адекватно понята и осознана только в свете Православия.

Первым печатным трудом автора стала биографии генерала П.Н. Краснова в книге: Генерал Петр Краснов. «За чертополохом». М., 2002. В 2005 году вышла в свет книга «Пингвины – любимые животные казаков, или апология отечественных спецслужб от Аскольда до Андропова», где наряду с откровенно шуточными пассажами, были затронуты столь серьезные вопросы, как борьба русского народа с Хазарским каганатом и Крещение Руси. Второе издание этой книги вышло в 2014 году.

Знаковым событием в военно-исторической литературе стало появление в 2009-2010 годах двухтомного исследования «Цусима – знамение конца русской истории», итог более, чем тридцатилетнего изучения истории Цусимского сражения и всего круга вопросов о распространении России на Восток. В первом томе рассматривается история продвижения Русского Государства на Восток от времени похода Ермака до занятия Порт-Артура и начала русско-японской войны; второй том посвящен собственно Цусимскому сражению.

Журнал «Морской сборник» (2010, № 6) в рецензии на этот труд: «Цусима в зеркале российской геополитики», ‒ отметил, в частности: «В работе восстановлено действительное развитие событий при Цусиме …, что можно рассматривать как новое слово в историографии военно-морских сражений и серьезное научное открытие».

В 2014 году увидела свет книга Бориса Галенина «Царская школа», в которой наглядно показано, что образовательный потенциал страны всегда лежит в основе и предшествует ее научному, техническому и экономическому потенциалу. «С военными успехами Империи неразрывно связаны успехи императорского образования, подготовившего не только лучшие в мире офицерские кадры, но создавшего почву для стремительного взлета русской культуры и науки, уже в XIX – начале XX занявших первые места на Олимпе европейской и мировой культуры…».

В 2015 году опубликовано фактическое продолжение «Цусима – знамение …» ‒ историческое расследование «Онтология измены» ‒ о роли измены высших военных чинов в Русско-японской и Первой мировой войнах. «Онтология измены» составила большую часть книги, выпущенной под названием «Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений».

Борисом Галениным подготовлены к печати труды «Вечный Рим и тайная война против него», «Трилистник русской геополитики» и «Кровавая заря Ходынки», впервые рассказывающая о том, что на самом деле произошло в майские дни коронации 1890 года на Ходынском поле.

В настоящее время им готовится к печати исследование, посвященное «затемненным» в общественном сознании вопросам развязывания Первой мировой войны, и ее «странному»окончанию. Условное название «Императоры войны не желали и от престолов не отрекались».