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Извержение вулкана Камбальный на Камчатке

Извержение вулкана Камбальный. Фото РИА Новости
Извержение вулкана Камбальный. Фото РИА Новости
Март 26
03:36 2017
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На Камчатке произошло извержение вулкана Камбального, последнее было зафиксировано более 200 лет назад, передаёт РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти пепловые выбросы на высоту до 6−8 км, которые могут представлять угрозу для международных рейсов и низколетящих самолётов.

Как сообщили в краевом главке МЧС, ближайший населенный пункт от вулкана — посёлок Озерновский Усть-Большерецкого района. Он находится в 77 километрах от Камбального.

«Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано», — отметили в спасательном ведомстве.

Вулкан Камбальный (Камбальная сопка) расположен в Южно-Камчатской вулканической зоне на юге Камбального вулканического хребта, юго-западнее озера Курильского, в истоках реки Камбальной. Высота вулкана — 2 тысячи 156 метров. По данным сайта Камчатского научного центра ДВО РАН, последнее известное извержение вулкана Камбальный произошло в 1769 году.

Тэги
ВулканКамчатка
Страны
Россия

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