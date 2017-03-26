Извержение вулкана Камбальный на Камчатке

На Камчатке произошло извержение вулкана Камбального, последнее было зафиксировано более 200 лет назад, передаёт РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти пепловые выбросы на высоту до 6−8 км, которые могут представлять угрозу для международных рейсов и низколетящих самолётов.

Как сообщили в краевом главке МЧС, ближайший населенный пункт от вулкана — посёлок Озерновский Усть-Большерецкого района. Он находится в 77 километрах от Камбального.

«Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано», — отметили в спасательном ведомстве.

Вулкан Камбальный (Камбальная сопка) расположен в Южно-Камчатской вулканической зоне на юге Камбального вулканического хребта, юго-западнее озера Курильского, в истоках реки Камбальной. Высота вулкана — 2 тысячи 156 метров. По данным сайта Камчатского научного центра ДВО РАН, последнее известное извержение вулкана Камбальный произошло в 1769 году.