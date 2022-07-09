Израильский солдат погиб забежав в пустынный смерч

Израильский солдат забежал в пустынный смерч ради эффектных кадров, но недооценил опасность. Мужчина улетел и получил травмы несовместимые с жизнью.
СтраныИзраиль
Предыдущая статьяТРОФЕЙНАЯ ТЕХНИКА В ЛИСИЧАНСКЕ
Ещё похожие новости
Рациональное использование водных ресурсов России
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко провела заседание «круглого стола» на тему «Водные облигации как новый инструмент «зеленого» финансирования. Россия...
В ледниках обнаружили около 1000 видов неизвестных бактерий
В ледниках обнаружили около 1000 видов неизвестных бактерий, которые могут попасть в водоёмы, поскольку льды тают из-за глобального потепления. Исследователи Китайской академии наук обнаружили 968...
ЧП в США крупный оползень заблокировал основную дорогу в Сьюарде на Аляске
https://youtu.be/PSUHl4uH_2Y ЧП в США. Город Сьюард на Аляске объявил чрезвычайное положение после того, как крупный оползень заблокировал основную дорогу, по которой в город доставляли товары...
Первые итоги национального проекта «Экология»
17 декабря на Коллегии Минприроды России, прошедшей в рамках форума «Чистая страна» в Сколково, первые лица природоохранной отрасли страны подвели первые итоги и обсудили...