Новости

 

 

Авторы

Экология и природные катаклизмы

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

Изменения в закон о рыболовстве повысят эффективность противодействия нарушениям в сфере незаконной добычи водных ресурсов

Река Волга
Июль 16
23:03 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», принятый Государственной Думой.

Как отметил сенатор, Федеральным законом установлены полномочия Правительства РФ по утверждению такс для исчисления размера, причиненного водным биоресурсам вреда, а также полномочия федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по утверждению методики исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда.

Парламентарий  подчеркнул, что за последние годы Правительство совместно с Федеральным Собранием выполнило большой объем работы, направленный на совершенствование законодательства по пресечению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, а также невыполнение требований по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности,

Алексей Майоров сообщил, что Комитетом СФ проводились парламентские мероприятия на тему «О повышении эффективности мер, направленных на предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» и «Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы», на которых давались соответствующие рекомендации, в том числе по ускорению принятия этого закона.

Сенатор отметил, что профильный Комитет СФ будет поддерживать этот Федеральный закон, принятие которого будет способствовать привлечению к ответственности нарушителей, а также  будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности, что положительно скажется на состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Глава Комитета СФ проинформировал, что накануне на совещании с участием членов Совета Федерации был рассмотрен проект постановления Совета Федерации к «правительственному часу» по теме «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», запланированного в рамках 463-го заседания Совета Федерации 23 июля текущего  года, с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В  ходе совещания состоялся конструктивный диалог и предложены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул Алексей Майоров.

Страны
Россия

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Депутаты требуют экспертизы строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Депутаты требуют экспертизы строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Депутаты требуют от Минприроды провести экспертизу строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище Вняв голосу общественности, представителей власти и экологов, Госдума во вторник приняла решение обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.