Изменения в закон о рыболовстве повысят эффективность противодействия нарушениям в сфере незаконной добычи водных ресурсов

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», принятый Государственной Думой.

Как отметил сенатор, Федеральным законом установлены полномочия Правительства РФ по утверждению такс для исчисления размера, причиненного водным биоресурсам вреда, а также полномочия федерального органа исполнительной власти в области рыболовства по утверждению методики исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда.

Парламентарий подчеркнул, что за последние годы Правительство совместно с Федеральным Собранием выполнило большой объем работы, направленный на совершенствование законодательства по пресечению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, а также невыполнение требований по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной хозяйственной деятельности,

Алексей Майоров сообщил, что Комитетом СФ проводились парламентские мероприятия на тему «О повышении эффективности мер, направленных на предупреждение, сдерживание и ликвидацию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» и «Развитие рыболовства во внутренних водоемах: проблемы и перспективы», на которых давались соответствующие рекомендации, в том числе по ускорению принятия этого закона.

Сенатор отметил, что профильный Комитет СФ будет поддерживать этот Федеральный закон, принятие которого будет способствовать привлечению к ответственности нарушителей, а также будет являться профилактической мерой по недопущению нарушений в этой сфере деятельности, что положительно скажется на состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Глава Комитета СФ проинформировал, что накануне на совещании с участием членов Совета Федерации был рассмотрен проект постановления Совета Федерации к «правительственному часу» по теме «О долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса», запланированного в рамках 463-го заседания Совета Федерации 23 июля текущего года, с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. В ходе совещания состоялся конструктивный диалог и предложены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул Алексей Майоров.