24 — 25 октября 2018 года начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков, сопровождающий Чудотворную мироточивую Икону Царя Николая, с православными паломниками совершил паломничество в Свято — Троицкий храм с. Ташла Ставропольского района Самарской области.

Здесь находится чтимая святыня всего Поволжья и Самарской области — Чудотворная Икона Божией Матери «Избавительница от бед», явленная здесь незадолго до Октябрьского переворота 1917 года.

Начальник ВПМ Игорь Смыков окунулся в воды Святого источника.

Родник святой воды расположен на месте, где была найдена чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед».

В Самарской области много святых источников, но пожалуй самый известный — Святой источник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед», куда приезжают не только паломники и верующие из России, но также из многих других стран и здесь совершается очень много исцелений.

Православные паломники поклонились могилам подвижников благочестия и монахиням на местном православном кладбище.

25 октября 2018 года настоятелю Свято — Троицкого храма митрофорному протоиерею о. Николаю Винокурову начальник ВПМ Игорь Смыков вручил памятную медаль «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго» — за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

Памятная медаль учреждена Общероссийским обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и Войсковой Православной Миссией и освящена в Храме на Крови г. Екатеринбурга.

Из истории Чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед»:

« Среди Богом отмеченных мест нашей земли одно из самых прославленных — небольшая деревушка Ташла, что в Ставропольском районе Самарской области. Здесь в октябре 1917 года, перед страшными испытаниями, Пресвятая Богородица явила Свою икону «Избавительница от бед», напомнила о Себе, о Своей милости к русской земле. К тому же оставила нам навсегда чудотворный источник, на котором давно уже потерян счет удивительным исцелениям.

Уроженке села Ташла, временно проживающей в соседних Мусорках, келейнице Кате 8 октября 1917 года во сне явилась Царица Небесная и указала место, куда нужно пойти и выкопать из земли Ее чудотворный образ. Девушка рассказала о видении своим подругам Фене Атяшевой и Паше Гавриленковой, в ту пору бывшей уже вдовицей. Втроем и пошли они к ташлинским оврагам. В дороге Кате снова было видение: впереди них Ангелы в белых одеждах проносили икону Пресвятой Богородицы. Вскоре Катя показала подругам то место, на которое ей во сне указала Сама Преблагая. Когда они начали копать землю, собрался народ. Многие недоверчиво смотрели на их «затею», даже смеялись. А что было дальше, лучше сказать словами безымянного автора, составившего «Стихотворную повесть о чудесном явлении иконы Божьей Матери «Избавительница от бед» 8-21 октября 1917 года»:

Ташлинская Троицкая церковь.(5Kb)

«И тут же они перестали копать,

За Пашей толпа наблюдала:

Та землю рукой начала разгребать,

Крестяся, икону достала.

Толпа загудела, увидевши Лик

Иконы — Царицы Небесной

И тут же из ямы пробился родник

Целительной влаги чудесной.»

Священник церкви села Мусорки отец Василий Крылов отнес икону в ташлинскую Троицкую церковь. А по дороге случилось первое исцеление: болевшая тридцать два года Анна Торлова приложилась к иконе и вдруг почувствовала прилив сил… Великая радость охватила людей! Икону положили на аналое посреди храма для поклонения.

Список с ташлинской иконы Пресвятой Богородицы

Вскоре приехал ташлинский священник о. Димитрий Митекин. Но икона чудесным образом ушла из храма. Церковный сторож Троицкой церкви Ефим Куликов ночью увидел как бы блеск молнии, мелькнувшей от храма в сторону ташлинского оврага, где была явлена икона. Утром иконы в церкви уже не нашли.

Второе явление иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» было в декабре 1917 года. Лик Богородицы и на этот раз появился в том роднике, что пробился на месте первого чудесного явления иконы. У родника собрались верующие. Но икона чудесным образом не давалась в руки отцу Димитрию Митекину. Тогда священник упал на колени и стал со слезами каяться в грехах, молил у Богородицы и у прихожан прощения… Тогда икона всплыла опять и ее взяла все та же Паша Гавриленкова. С тех пор святой образ уже не покидал село.

До 1925 года с чудотворной иконой Богородицы устраивались крестные ходы. Весть о случившемся в Ташле разнеслась по всему Поволжью. Люди шли и шли к иконе и к источнику. Место это стало одним из самых почитаемых в Поволжье. Вот почему новые власти, объявившие войну Православию, столько сил положили на то, чтобы уничтожить саму память о чуде. Церковь была закрыта, а икону спасли от поругания верующие — передавали ее втайне из избы в избу. Потом безбожники порешили покончить и с родником. Поставили возле него скотный двор, и святое место вскоре было завалено навозом. Но родник выжил, только пробился еще в одном месте, в нескольких шагах от прежнего — Богородичного.

Место явления иконы Божией Матери

В войну стало не до атеизма — церковь открыли вновь. В нее вернулась и чудотворная икона.

Икона Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» по-прежнему находится в Троицкой церкви села Ташла, а в Самарском Покровском кафедральном соборе хранится копия с этой иконы. А в купальне, сделанной на месте явления иконы, по-прежнему во множестве происходят исцеления от различных недугов.

«Любовь безграничную страждущий люд

Питает к Царице Небесной.

В Ташлу и теперь богомольцы идут

Дорогой духовной чудесной.»

Этими словами заканчивает свое бесхитростное повествование о ташлинском чуде безымянный автор поэтического «Сказания». Память иконы Царицы Небесной «Избавительницы от бед» празднуется 17 октября ст. стиля (30 октября н. ст.). Праздники местночтимой иконы 21 октября и 24 декабря (н. ст.)

Тропарь (глас 4):

Яко пресветлая звезда просия Божественными чудесы святый Твой образ, Избавительнице, лучами благодати милосердия Твоего озари в нощи скорбей, подаждь убо и нам, Всеблагая Дево, избавление от бед и исцеление недугов душевных и телесных, спасение и велию милость».