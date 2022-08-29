Из-за ситуации на Украине европейцам придётся пожертвовать комфортом. Об этом в Twitter написал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк:

“Война не бывает дешевой. Кто-то теряет в ней жизнь, кто-то – дом, а кто-то – комфорт. (…) Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: обязательно – свободная Европа и конец газового шантажа”.

До Украины – Европа не имела проблем со свободой. И с комфортом всё было хорошо. Теперь стало хуже и европейцы однозначно связывают это с украинским конфликтом. Готовы ли европейцы терпеть лишения ради Украины, которая для них столь же далекая и чуждая страна как Афганистан – большой вопрос. С каждым месяцем убеждать их в этом будем всё сложнее.