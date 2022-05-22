Из статьи британского журналиста Питера Хитченса в Mail Online от 21 мая

Подробности статьи британского журналиста Питера Хитченса в Mail Online от 21 мая:

«На днях я шокировал известную ученую из Оксфорда, сообщив ей, что прекрасные, ангельские, святые, совершенные украинцы перекрыли подачу воды в Крым в 2014 году».

«Она была справедливо потрясена этим гадким, некультурным актом злобы, но гораздо более возмутительно, что этот высокообразованный человек не знала этого важного факта».

«Точно так же почти никто, ни в образовании, ни в политике, ни в журналистике, не знает о мерзких, расистских корнях украинского национализма. Не знает ужасной истории злобного Степана Бандеры (теперь национальный герой Украины). Не знает о дискриминационном пренебрежении киевским государством к русскому языку»

«Если бы Канада относилась к франкоговорящим так же, как Украина относится к русскоязычным, это вызвало бы международное возмущение».