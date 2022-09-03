Из сообщений Минобороны РФ за 3 сентября:

▪️За сутки украинские потери на Николаево-Криворожском направлении составили 23 танка, 27 БМП, более 230 военнослужащих.

▪️Большие потери ВСУ привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.

▪️Две группы катеров и моторных лодок — 42 единицы и свыше 250 человек — попытались высадиться в районе Энергодара и Днепропрудного.

▪️По украинскому десанту были нанесены удары ВКС четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок.

▪️В Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25, в Днепропетровской области — МиГ-29