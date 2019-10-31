Из сочинского рынка изъяты санкционные сыры

На внутреннем рынке г. Сочи изъяты санкционные сыры. В ходе проверки торговой точки выявлены товары, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию.

Должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров Сочинской таможни совместно с сотрудниками Сочинской транспортной прокуратуры и Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведены проверочные мероприятия по исполнению законодательства в сфере деятельности по ввозу и реализации на территории РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения.

По их результатам в одной из торговых точек г. Сочи выявлен факт хранения и реализации 32,8 кг сыров различных сортов, странами происхождения которых являются Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерланды. Обнаруженный товар изъят из торгового оборота для последующего уничтожения. Лица, нарушившие законодательство, будут привлечены к административной ответственности, — сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

Напоминаем, что в целях защиты национальных интересов России Указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» установлен запрет ввоза на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, происходящих из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Королевства Норвегия, Украины, Республики Албания, Черногории, Республики Исландия и княжества Лихтенштейн.

В связи с этим Сочинская таможня просит граждан сообщать об обнаружении и незаконной реализации в торговых сетях региона продукции, подпадающей под отдельные специальные экономические меры, а также о возможном ввозе запрещенных товаров по телефону доверия – 8(862) 269-32-31. Сообщение также можно направить по адресу 354002, г. Сочи, ул. Гагринская, 12 или посредством электронной почты Sch_odo@jtu.customs.ru.