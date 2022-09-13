На фоне конфликта на Украине и надвигающегося экономического кризиса из ЕС начался отток капитала

Энергокризис и инфляция приводят к рекордному оттоку инвестиций из ЕС. По данным Deutsche Bank за последние шесть месяцев отток достиг $83 миллиардов. Среди бегущих — BlackRock Inc. и крупнейший в регионе управляющий активами Amundi SA. Пишут, что отток из ETF, ориентированных на Европу, является самым большим как минимум за 15 лет, в то время как США продолжает собирать урожай.

Главными бенефициарами войны на Украине являются США и Великобритания. В числе потерпевших не только Россия (Украину в расчет не берем, это скорее инструмент, геополитической субъектностью она вообще не обладает), но и ЕС. Англосаксы одним ударом ослабляют обоих конкурентов. Ничего личного, просто бизнес.

Враждовать с США опасно. Но дружить с США – гарантированная смерть.

Генри Киссинджер