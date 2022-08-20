Из Британии и США появились заявления о вступлении НАТО в войну на Украине

Из Британии и США начали идти заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине

Поводом для этого может стать утечка радиации на Запорожской АЭС в результате обстрелов. Озвучивают угрозу пока отдельные парламентарии.

“Это действительно даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5”, — написал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

А член британского парламента Тобиас Эллвуд заявил: “Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО”.

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса и влечёт за собой вступление в войну всех членов НАТО.

Открытое вступление НАТО в войну маловероятно. Риск Третьей мировой на Западе понимают, они не идиоты и не самоубийцы. Скорее подобные заявления – намек Киеву, попытка подтолкнуть его к грандиозной провокации в виде техногенной катастрофы с массой жертв и радиоактивным заражением обширных территорий. Вину, разумеется, возложат на Россию.