Иванов С.В. о коррупции в Московском отделении РВИО (Российское военно-историческое общество)

ИА «Русские новости» публикует обращение Иванова Сергея Васильевича по поводу безобразий творящихся в Московском отделении РВИО (Российское военно-историческое общество). Обращение прислано в редакцию и считаем важным опубликовать полностью без каких-либо изменений.

Добрый день.

Хочу рассказать Вам про Московское отделение РВИО (Российское военно-историческое общество).

Когда я пришел РВИО, то увидел, что на собрании ходит 10-15 человек и очень мало офицеров запаса. Все собирались в маленькой комнате, хотя рядом пустовал большой зал. Напомню, что общество называется военно-историческим. Мы, офицеры запаса, решили увеличить количество и статус Московского отделения РВИО. Приглашать ученых, генералов, народных артистов, устраивать вечера, концерты, задействовать большой зал.

Но оказалось не всё так просто, оказалось, что деньги любят тишину. Подмазо Александр Александрович – исполнительный директор, создал под себя организацию, переделал устав, положения, придумал разные секции. Сделал тобус через плечо с вывеской организации и ходил с ним по всем мероприятиям, представлял себя от имени РВИО.

В уставе нет понятия отделение, есть понятие региональное отделение, местные отделения. Нет понятия секции, есть понятие комиссии. Очередной раз прошу ответить мне: * есть ли у нас научный совет кто председатель, кто туда входит? * если нас почетные члены, кто они такие? Ведь по ним разработано целое положение. Они пользуются определёнными льготами. * есть ли попечительский совет и кто туда входит?

В уставе чётко написано: получать гранты. У нас кто-нибудь за пять лет получил хоть один грант? Наверное, да, но только те, кто особо приближенные к Подмазо. Люди с украинскими корнями. Такие как Мастерские и им подобные. Согласно устава выделяются большие субсидии, бюджетные ассигнования. Где они? Мы слышали, что в Министерстве культуры хотели посадить людей за кражу сотен миллионов рублей. Интересно, а что на отделение не выделяют не копейки??? * Кто мне ответит: когда у нас был съезд и, кто были делегаты? * Когда была конференция, где она проходила, и кто были делегаты? * Кто в центральном совете? Кто в президиуме центрального совета? * Кто у нас находится в контрольно-ревизионной комиссии? Где посмотреть отчет за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год??? * Куда уходят наши взносы? А это больше миллиона в год, с учётом юридических лиц и выделении денег сверху. * В уставе написано: работа с ветеранами. А какая у нас проводится работа с ветеранами? А кто у нас ветераны, где генералы, где ученые, где знаменитые люди?? Их что нет в Москве?

Москва — это около 15 млн человек, тут очень много учебных заведений, министерств, консульств, воинских формирований и т.д. Мы считаем, что в каждом административном округе, в каждой администрации должно быть создано местное отделение Московского регионального отделения РВИО. А не один человек должен ходить с тобусом через плечо разворачивать его и говорить, что это он и есть Московское региональное отделение. Конечно за эти деньги (больше 5 миллионов…) можно и обойти все крупные предприятия, и книги свои издавать, и дружить с Кибовским, и выступать на радио Эхо Москвы. Можно и по заграницам ездить, и по Луврам, можно участвовать и в наполеоновском съезде, (выступать при этом против Бородинского сражения.) а за какие деньги?

А почему Кибовского нет у нас ни на одном отчетно-выборное собрании? Почему у нас все первые лица выбираются по интернет голосованию? Это Подмазо сам себе придумал. Это он нам разослал интернет опросники. Согласовал с Кибовским, сказал, что ему не надо приходить, я сам обработаю этих лохов. Почему у нас за 5 лет нет нашего помещения. Неужели Кибовский в Москве не может найти помещение в любом культурном учреждении, чтобы постоянно собиралось московское отделение РВИО, в котором он является бессменным председателем. Значит такой председатель… * Где заседания совета отделения, которые положено проводить 1 в 3 месяца? * Где план работы на год или хотя бы на квартал? Я приводил пример научно -военного общества. У них есть брошюра план работы на год, в любой мало-мальски уважающий себя организации есть план работы на год. А в Московском отделении РВИО нет и никогда не было, и никто не знает, что будет от месяца в месяц. Где будет следующее собрание, посвящённое чему, кто будет выступать? Непонятно!!! Опять со своим тобусом через плечо прейдёт Подмазо. Опять мы будем смотреть театр одного актера, будем слушать что ему взбредет в голову и кому он даст слово. * Где штатное расписание исполнительной дирекции? Там должно быть не менее 10 человек. Должна быть проведена большущая работа Московского регионального отделения каждый месяц, это ни работа одного человека. Подмазо недавно сам в автобиографиях указывал, что он эксперт, что он главный специалист, что он ответственный секретарь. Сейчас он на радио Эхо Москвы представляется историком. Значит за наши с вами деньги он стал историком. Значит на наши взносы он выпускает свои книги. Да и то высказывает там такие крамольные мысли. За последние несколько лет он всегда принижал роль русских генералов, выдвигал значимость донских казаков. Ставил под сомнение роли русских офицеров и генералов. В основном основывался на портретах и работах проходимца Доу. Ставил под сомнение само Бородинское сражение и значение его исторической Победы. Только за это нужно его привлекать к ответственности и убирать подальше от общественной работы.

На общие собрания мы стали приглашал заслуженных людей, заслуженных артистов, представителей посольств. Увеличили количество членов больше, чем в три раза. Я предлагал награждать их юбилейными медалями, дипломами, ценными подарками. Чтобы было солидно, похоже на собрание российского военно-исторического общества. Но встретил отчаянное противостояние. Подмазо говорил, что не нужно никакие медали, люди должны их завоевать и заслужить (и невдомёк ему, что памятные медали не надо завоёвывать…). За 3 месяца до 19 ноября я начал ему говорить, что, надо провести вечер, посвящённый Дню ракетных войск и артиллерии. Он говорил, что все даты и помещения в Доме им. Солженицына заняты. Я пошел к девчатам в отдел культуры, они сказали, что нет проблем, пишите письмо. Я понял, что Подмазо врёт и не хочет проводить этот вечер. И он таки сделал по-своему. Тогда я поставил вопрос на общем собрании вопрос о проведении вечера, посвященный Новому Году и люди проголосовали за. Но опять встретил яростное сопротивление, он нашёл одну молодую работницу, которая встала на его сторону и мешала проведению этого мероприятия. Пришлось позвонить директору, он сказал – нет проблем, только освободите помещение до 22 часов. Мы провели этот вечер с концертом, с награждениями, с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но после этого я опять попал в немилость.

Я продолжал задавать вопросы Подмазо, ведь пункт 43 пункт 11.1.2 устава РВИО гласит: «член общества может получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами…» Так ни разу я и не получил ответ от Подмазо. Куда деваются наши взносы? Что будет в следующий месяц? Где у нас международные связи? Неужели московское отделение РВИО не может иметь международные связи? Почему не проводится один раз в 3 месяца совет. Почему у нас заочное голосование? Какие результаты, кто за кого голосовал, сколько человек проголосовали??? Даже этого мы не знаем!!! Такого бардака я не видел ни в одной общественной организации.

То, что один человека вершит дела Московского отделения можно понять ещё на одном примере. Было создана секция исторического танца. Но, после того как я попал в немилость, он её тут же закрыл, хотя имеются более 10 протоколов собраний, более 30 человек написали заявления вступления в секцию. А ему на это наплевать, ведь он царь и бог. Помещение в доме Солженицына стало маленьким, поэтому переехали в университет «Синергия». Представляете сколько таких университетов в Москве? И сколько можно найти помещений.

По поводу Мастерских: он сидит в помещении НКО по адресу Фортунатовская, 14 один. Не имеет гражданства РФ. Разыскивается украинскими силовиками на Украине за экономические преступления. Нашёл какую-то женщину с печатью фонда и с Подмазо подаёт документы на получении грантов. Предоставляют фотографии выступления детских духовых оркестров. Он украл мысли о выступлении детских духовых оркестров и люди на него очень обижаются. Эти выступления детских оркестров проводятся уже более 10 лет под покровительством правительств Москвы. На собраниях выступает и говорит, чтобы все к нему приходили, он будет выдавать деньги. На самом деле он никакого отношения к грантам не имеет, просто нужно подавать документы на Гранты в НКО, по адресу Фортунатовская дом 14. И офисы они предоставляют бесплатно. Диплом на утверждение рекорда, который он показывал о посещении большого количества детей сводного оркестра — это фальсификация. Это поддельная неправильная организация, которая не имеет право выдавать такие сертификаты на рекорды, такая же левая, как и сам Мастерских.

Считаю, что работа регионального отделения Москвы проводится неудовлетворительно. Признать её неудовлетворительной за последние три года.. Привести все уставные документы, приложения в надлежащий порядок. Провести конференцию, с делегатами от местных отделений, избрать руководящие должности. До этих пор считать руководителей самозванцами!!!

Завести персональное дело на Подмазо и на Мастерских. переизбрать руководство отделения привести в порядок устав и положение о комиссиях (вместо секций). Создать местные отделения. Создать контрольно-ревизионную комиссию. Это руководство считать нелегитимным и не отвечать ни на какие их вопросы и действия до проведения конференции регионального Московского отделения. Заставить их отчитаться за трату материальных средств, а их привлечь к уголовной и административной ответственности!!

Иванов С.В. и ещё 30 подписей. sigi2017@bk.ru 27/03/2017 г. Москва