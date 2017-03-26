Иван Охлобыстин о Евровидение 2017: Простите буду резок

Уговаривали не публиковать. Даже для РТ это жестко. Но. Но блин… а кто???

Простите: буду резок.

Эва как все встрепенулись — нашей участнице инвалиду запретили участвовать в Евровидении! Негодуют защитники прав инвалидов. Торжествует отечественная геронтопопса. Смущённо прячут глаза европейские эксперты. И чего?

К нашим — вы же сами девчонку под удар поставили, спекулируя её физическим состоянием. При том, что девчонка действительно хорошо поёт. Но разве это было для вас главным? Нет! Для вас был главным скандал. Плевать вы хотели на то что она испытывает. На её мечты, на её работу. Вам галочка нужна была в ведомости. Чего раньше было непонятно, что это всё гниль? Зачем допустили сам факт участия в явно, тотально политизированным, унизительном для любого человека со вкусом, русофобском действе с толпой извращенцев на припевке.

Вы это называете политикой. Я это называю блядством. Вы большие русофобы, чем свидомые кастрюли. Они хоть призрачно, но понимают о чем идёт речь. Вы же запутали российскую аудиторию до уровня дебилизма. Вы тотально не уважаете отечественную аудиторию. Каждый из вас временщик и предатель. Максакова на вашем фоне идеал порядочности. Она женщина, он.а в положении, ей возразить нечего. Её кислый воришка — половой партнёр не подлежит оценки — он просто депутатский стандарт — вор, холуй, дурак, предатель.

И к политикам отдельный спрос — на хрена мы вас избирали, если вы вообще не в состоянии оценить сумму потерь и приобретений. Вы же нас представляете. Зачем вы нужны? Вы с кем, блин?

Возвращаясь к Евровидению: это прекрасно что так произошло. Иной раз у меня возникает мысль, что среди свинорылых затесался наш Штирлиц. Лучше ведь и придумать нельзя — Святая Россия наконец не участвует в этом содомском шабаше. Супер! Мы победили! Мы оградили наших людей от этого противоестественного мероприятия, которого даже нормальные европейцы стесняются.

У меня много друзей в Европе, очень очень много. Поверьте: он судят суровее, чем я сейчас. Они очень разочарованы.

А ведь они верят в нас, как спасителей. Какие мы спасители? Мы пожиратели оливье под шутки демонических альфонсов, диктующих нам вкус. Мы — великая нация, преодолевшая непреодолимое. Заплатившая за каждую нашу особенность океаны крови!

Суммируя по первому пункту: всё очень хорошо, кроме главного пункта: мы обидели хорошего человека, прекрасную певицу, ради своих, иллюзорных амбиций. Мы её просто использовали. А с женщинами так нельзя. Грех несмываемый. Надо девочке компенсировать — концертами, деньгами, славой, всем, что сделает жизнь этой прекрасной девочки легче. Мы обязаны. Иначе Бог покарает нас.

К чужим: три года идёт геноцид русских людей на Донбассе.

Кому чего непонятно: на Украине произошёл государственный переворот, русских режут, русский язык запрещён, всех недовольных уничтожают. Там нацизм. Не фашизм. Фашизм умнее. Там свиной нацизм. Сами украинцы бессильны, из поработил униатский стрип — всех по горлу бритвой и в колодец. А мы с ними пытаемся дипломатические связи не оборвать. Братья и сестры! Какие связи?! Их надо уничтожить! Не со зла, а по факту самосохранения. Вы что надеетесь, что на удасться с ними договориться? Нет, не удасться.тегиляем.

Простите, но тут только логика: либо мы, либо они. Именно по этому я за Новороссию. Не мы, со своими благотворительными тряпочками и крупой, а они противостоят волне этого животного мрака. И правы были наши предшественники: не стрелять — вешать, вешать, вешать. Чтобы, как и семьдесят лет назад они обсерались по пути к виселице, плакали и блевали.

Быть может это покажется жестоким, но я учу своих детей делать так с каждым, кто пытается насилие преподнести, как единственный импульс преобразования мира.

Хотите насилия — мы здесь, мы готовы.