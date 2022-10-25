Итоговая битва

Украинская война или российская военная операция стремительно перерастает в глобальную итоговую битву, в завершение многовекового исторического, кровавого противостояния востока и запада, длящегося со времён Великого церковного раскола. По сути, со второй половины XI века, положившего начало разделению европейцев на сорта.

Живущим сегодня, предстоит решить исход тысячелетнего конфликта, направленного западом на тотальное уничтожение несогласной с ним части человечества. Именно так запад относился ко всем войнам с “русскими варварами”. Целый ряд кровавых безжалостных столкновений давно должен был выполнить эту задачу, но в самый последний момент для Запада традиционно шло нек. Каждый раз народы России оказывались невероятно живучи.

Стареющий и дряхлеющий Запад в начале ХХI века решил попробовать ещё раз… Надеюсь – последний…