Итоги «собора» томосятины: мечты и реальность

15 декабря состоялся долго ожидаемый так называемый «Объединительный собор», организованный с целью создания единой Церкви, которая получит Томос об автокефалии от стамбульского патриарха Варфоломея.

«Император» Порошенко на «Объединительном соборе»

Единая Церковь – это, может быть, самое необходимое и прекрасное в стране, которая разделена по многим параметрам. Вокруг Христа ли это происходит в новой Церкви?

Для неискушенного читателя слово «ТомОс» мало чем отличается от «ТомАс». Совсем недавно даже в церковной среде мало кто употреблял и знал это «волшебное» и «заклинательное» слово – Томос, благодаря которому, конечно же, решатся все проблемы и в личной жизни украинцев, и в жизни страны в целом. Об этом в предвыборный период на Украине день и ночь льется информация с экранов. Вот Порошенко и решил поймать «ТомАса», а для этого все методы хороши.

Скоро выборы. Порошенко ловит Томаса

Что же произошло на «Соборе» и кто пришел на него?

На «Объединительный собор» явился в полном составе «епископат» двух раскольничьих структур – УПЦ КП и УАПЦ. Несмотря на большие ожидания организаторов (предполагалось и мечталось, что будет присутствовать от 10 человек до одной трети епископата УПЦ МП), несмотря на давление властей Украины через СБУ на православное духовенство единственной канонической Церкви на Украине, на него явились по своему желанию только два иерарха: Александр (Драбинко), митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, и Симеон (Шостацкий), митрополит Винницкий и Барский. Побрезговал явиться на «Собор» убежденный «автокефалист» Софроний (Дмитрук), митрополит Черкасский и Каневский, мотивируя это полной неканоничностью «разбойничьего собора» и последствиями «Стамбульского ярма, которое намного хуже, чем московское».

Как всегда, в украинских реалиях «перемога» становится «непереможною зрадою і переходить в стан зрадливої перемоги».

«Объединительный собор» раскольников в Святой Софии под эгидой русского имперского герба

На «Объединительном соборе» было провозглашено создание новой структуры под названием ПЦУ. После многих интриг закаленного в таких делах КГБ-иста товарища Антонова (он же Миша Денисенко) главой ПЦУ стал его ставленник Епифаний (Сергей Петрович Думенко), «митрополит» Переяслав-Хмельницкий и Бориспольский из бывшей УПЦ КП. Тем самым товарищ Миша обыграл кандидатуру Порошенко и патриарха КПЦ Варфоломея митрополита Симеона.

Очень хорошо, что не выбрали главой ПЦУ архиерея из канонической Церкви, иначе у раскольников остался бы аргумент в пользу некой «каноничности» новой структуры, что могло бы послужить соблазном для других.

Весьма были интересные заявления перед «Собором» униатского епископа Бориса (Гудзяка): «В Единую Поместную Церковь перейдут священники УГКЦ, которые имеют дисциплинарные проблемы, и этот переход будет для УГКЦ очищением». В общем, о новой помойке всё сказано весьма очевидно, что это будет за организация.

Подведем краткие итоги «Собора»:

Слились раскольники, оставшись раскольниками. На Украине стало на одну конфессию меньше.

Выбранный глава ПЦУ не обладает указанным саном, так как был «рукоположён» лишенным сана, расстриженным и анафематствованным Михаилом Денисенко. Глава ПЦУ – это всего лишь мирянин Думенко Сергей Петрович.

Каноническая Церковь УПЦ МП так и осталась единственной канонической Церковью, обладающей Томосом, а также самостоятельностью, намного больше, чем новообразованная структура.

Со слов униата Бориса (Гудзяка), УПЦ очистилась от клира, имеющего «альтернативное» восприятие жизни. Массового перехода из УПЦ в ПЦУ не произошло.

Усугубился раскол на Украине, благодаря так называемому «признанию» и пародии на Собор у раскольников еретиков-этнофилетистов, что укрепило их антисоборное и антицерковное сознание. ПЦУ – это новая украинско-тубильная религия в православной обертке, с целевым политическим заданием.

ЦРУ-шный патриарх КПЦ Варфоломей легитимизовал убийства и захваты храмов, чинимые раскольниками, дал лимит на будущие злодеяния.

Беззаконие Фанара порождает виток раскола во Вселенском Православии.

Что теперь будет после «Собора»? Череда недовольств.

«Свидетели ТомАса» необычайно радуются такому процессу, особенно униаты и католики на Украине. Более подробно об их участии в организации провокаций и диверсий при подготовке «Собора» говорится в моей недавней статье «Кому больше всего нужен Томос на Украине?» https://bit.ly/2T3tyg5. Возможно, это единственные выгодополучатели в данной ситуации с большой перспективой.

Разочарованными остались сами участники «Собора», Варфоломей, Порошенко и Симеон – тем, что последнего не выбрали главой ПЦУ. Все вместе взятые раскольники с униатами разочарованы также тем, что массового перехода из УПЦ в ПЦУ, даже под репрессивным давлением СБУ, не произошло. А последние действия организаторов «Собора», основанные на лжи и угрозах, даже лояльных и симпатизирующих законной автокефалии, таких как, например, митрополит Софроний, окончательно заставили отвергнуть возможность участия такой афере. Но главный козырь – Томос пока остается в руках Варфоломея.

Патриарх КПЦ Варфоломей недоволен тем, что не смог полностью выполнить заказ ЦРУ по отрыву канонической Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви. Не смог продвинуть на пост ПЦУ канонического епископа Симеона. Такими действиями он потерял авторитет в других Поместных Церквях. Недоволен Варфоломей и тем, что Филарет его обыграл со своим кандидатом, оставаясь «почетным патриархом», фактически управляющим ПЦУ.

Недоволен Порошенко, тем, что не прошел его карманный кандидат, что в лице Филарета он приобрел еще большего оппонента. Особого поднятия рейтинга перед выборами он не добился. А сколько же ему пришлось потратить «кровных» денег… мама не горюй!

Недоволен Филарет, тем, что устав ПЦУ значительно ограничивает его правление и новую структуру, делает ее, практически, филиалом стамбульского иерарха, что может породить еще один этап противостояния между ними. Недоволен Миша Денисенко и мучается тем, что, как знаток канонов, прекрасно понимает: законного признания ПЦУ так и не произошло, а пародия «Собора» и «признание» со стороны КПЦ канонически ничтожны, всего лишь выдают желаемое за действительность. А ведь Варфоломей может и отменить свои дарования… Недоволен Филарет вместе со своими приспешниками из новой структуры и тем, что придется часть церковного имущества отдать в подчинение КПЦ. А также недоволен тем, что его диаспорные приходы теперь подчиняются КПЦ.

Недоволен дядя Сергей Думенко, который сразу после избрания поспешил назвать главу УПЦ МП канонического митрополита Онуфрия (Березовского) раскольником. Самолюбие не дает ему покоя, что по сравнению с Онуфрием он – всего лишь мирянин Сережа. Его до сих пор, уже больше недели, не поздравила ни одна Поместная Церковь!

Недовольны и «архиереи» из бывшей УАПЦ, ведь их приходы во время реорганизации (т.е. дележки, так как не могут быть два или три епископа на одной кафедре) отожмут «архиереи» из УПЦ КП, обладающие более мощной поддержкой от государственного аппарата. В лучшем случае, они смогут остаться бесправными викарными епископами.

Недоволен остался и «митрополит» из УПЦ КП Михаил (Зинкевич), ведь победа была так близка, фортуна улыбалась ему, но под давлением Порошенко и Денисенко пришлось отказаться от заветной мечты. Вокруг его личности может развернуться внутренняя борьба или даже очередной раскол (см. об этом мою статью «Игра престолов» https://bit.ly/2CvihzT).

Недовольны остались бывшие клирики УПЦ, митрополит Симеон (Шостацкий) и митрополит Александр (Драбинко); они потеряли свои приходы и паству, которая теперь их клеймит иудами. Теперь они под запретом. А их альтернативные понятия о жизни выходят на общественное обсуждение, и с этим как-то нужно еще жить. Раньше они были уважаемые и любимые архиереи у своей паствы, а теперь они никто, не признанные ни одной Поместной Церковью. Им только остается заниматься самовнушением: «все канонично».

Остается еще один вопрос в ближайшей перспективе: а нужны ли они, «московские попы», без приходные и без паствы, Филарету или тому же Варфоломею? Ну, может быть, некоторое время и будут нужны, чтобы везде скулить, что Москва плохая… «там нет любви».

Теперь для запрещенного митрополита Симеона осталось только раздавать нагнанным бюджетникам для наполняемости храма шоколадки «Рошен». О, как это печально похоже на печеньки Нуланд на Майдане!

Вместо спасительной и канонической Церкви раскольники раздают бюджетникам шоколадки Порошенко «Рошен». Хорошая мина при плохой игре…

Во всей этой истории частично довольными остались США, они уже дважды поздравили нового предстоятеля ПЦУ Сереженьку, и он уже успел встретиться с послом США, где вновь поблагодарил «за поддержку создания независимой церкви». В общем, эти поздравления и дают ответ на вопрос, вокруг чего произошло объединение раскольников и кому принадлежит такая «церковь».

Анализ, перспективы, прогнозы, выводы

Начну с главных инициаторов и выгодополучателей «Собора» – УГКЦ. В этот благоприятный для них период как раз выгодно провозгласить свой «законный» патриархат, подобно тому, который имеют некоторые униатские церкви. И мотивация прекрасная, ведь не зря же в кастрюлях прыгали за евроценности, чтобы как раз Украину присоединить к ним и порвать с православием «Русского мира». ПЦУ не имеет свой патриархат, ибо жадный Варфоломей его не даст, а папа хороший – его подарит! Тем более что униаты до сих пор претендуют на православные святыни, например, на Почаевскую лавру, ряд монастырей в Закарпатье, которые им раньше принадлежали. Пойдет ли на это Ватикан? Вариант возможен…

КПЦ, патриарх Варфоломей пойдут до конца и выдадут Томос с максимально выгодными для себя с «эллинскими формулировками», которые можно толковать двояко, так как «греки лукавы суть». И будет там волшебное слово «автокефалия» для внутреннего пользования, и как бы экзархат – для внешнего. Вполне реально, что они могут «запретить» главу УПЦ митрополита Онуфрия, как это они сделали в отношении святого исповедника патриарха Московского и Всея Руси Тихона (Белавина), поддержав Обновленческий раскол.

Патриарх озлоблен на Филарета, который обыграл его, как младенца, и есть большая вероятность, что из него могут сделать сакральную жертву для лучшего продвижения «украинской автоФИКАЛИИ».

Константинопольские патриархи полностью поддерживали и признавали абсолютно беззаконные, еретические и антиканонические расколы, которые дробили Русскую Православную Церковь: Обновленческий раскол 1922–1936 гг., Липковский раскол 1921–1930 гг., раскол Сикорского 1942–1944 гг. Признали и объединенных раскольников ПЦУ в 2018 г. Варфоломей прекрасно знает, что на Украине будет кровопролитие за святыни, но его интересы превыше всего! Он уже заранее отпустил грехи «Свидетелям Томоса».

ПЦУ и фактически ее управляющий, не потерявший с годами профессионализма в интригах, агент «Антонов» Михаил Денисенко – «почетный патриарх». Он еще больше приобрел силы и влияния после «Собора» в своей среде. Никакие законы не остановят его перед захватами православных святынь, и он на это пойдет. За законопроект № 5309 в Верховной Раде как раз проголосовали с его подачи.

Население Украины катастрофически уменьшается, и по большей части – там, где традиционно находятся раскольники и униаты – на Западной Украине. Их главари констатируют факт, что уже давно нет тех доходов, что были до Майдана, паства уменьшается.

При всей своей помпезности и показной триумфальности от создания ПЦУ, она не является всенародной «церковью». Заявления Епифания Думенко, что их насчитывается, по статистике, 7000 приходов, не соответствуют действительности, так как половина приходов находится только на бумаге, а те, что есть – вымирающие. По более реальной статистике, максимум, ПЦУ обладает около 4 тыс. приходов. Приписывание завышенной статистики раскольниками связывают с их желанием в перспективе отобрать приходы УПЦ МП.

Порошенко (говоря о нем, подразумеваем США): скоро выборы, и он не имеет поддержки у населения, но зато нравится США, послушно исполняя все их прихоти, например, в создании «автоФИКАЛЬНОЙ церкви» (его оговорка по Фрейду), ради будущего своего президентства. Ему необходима была не «автокефалия», а провокация религиозного конфликта. На объявленную войну Россия уже пятый год не является. Чтобы продлить военное положение, необходим конфликт и кровь. Он с радостью подписал антиконституционный закон № 5309. Но переименованием Украинской Православной Церкви в «Русскую» Порошенко, тем самым, впихивает население Украины обратно в «Русский мир», с которым борется.

Каноническая Украинская Православная Церковь находится в единстве семьи Православных Церквей и является Церковью Святой Руси. Ее ждут гонения. «Цивилизованный Запад» не будет молчать по этому поводу, он будет приветствовать гонения, так как сам и инициировали такой сценарий.

И я надеюсь, что она все же так и будет называться – Русская Православная Церковь, как завещали и пророчествовали великие духовные светила и святые старцы Руси: преподобный Серафим Саровский, преподобный Лаврентий Черниговский, протоиерей Николай Гурьянов, архимандрит Серафим (Тяпочкин), схиархимандрит Ионн (Игнатенко).

Но как бы Церковь географически ни называлась, людей не загнать в гетто антихриста, и как бы ее не переименовывали безбожники, она остается Церковью Христа! За последние почти 30 лет гонений на УПЦ у паствы выработался иммунитет от «украинской автокефалии», с понятием которой связываются убийства, гонения, предательство веры. У верующих Украинской Православной Церкви выработано осознание того, что это – единственная Церковь Спасения, и в ней живет Бог. И это единственное, что осталось среди разрухи и горя в стране, хотят у них отобрать Порошенко, униаты, раскольники, антихрист. Люди «голосуют ногами», хоть это и светское изречение, но верные чада УПЦ ходить к иудам не хотят и не будут!

Братья и сестры, с нами Господь Бог: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир!» (Ин.16:33).

«Святая Русь храни веру православную, в ней же твое утверждение»!

Автор: писатель-публицист, доктор богословья, магистр религиоведения и философских наук протоиерей Олег Трофимов

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