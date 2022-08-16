История с «отменой» на Украине Михаила Булгакова очень показательна. Обычно страны борются за выдающихся деятелей культуры. Например, Франц Кафка. На него претендуют чехи – он жил в Праге, евреи – понятно почему. И австрийцам он не чужой, поскольку был подданным Австро-Венгерской империи. А Марк Шагал – он чей? Русский или французский? Или все же еврейский? А Владимир Набоков? Американцы твердо уверены что Nabokov – это американский автор, пусть и с русскими корнями. Для украинцев же культурная связь с великим писателем оказалась менее важна, чем претензии на авторство борща.

Не случайно своим тотемным животным свидомые украинцы считают свинью. Она не может поднять голову и посмотреть вверх из-за строения шейного отдела позвоночника. Свиньи не видят звезд. Звезды свиньям ни к чему.