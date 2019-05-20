Исторические мифы «Великой Украины»

В 1991 году на политической карте мира появилось новое государственное образование под названием Республика Украина. Элита этого гособразования сразу же кинулась на поиски национальной идентичности для населения этого края. Представителям этой элиты казалось, что государственное образование непременно должно находиться на территории страны с древней историей, которую населяет самобытный древний народ. «А иначе какая же мы великая нация, если у нас нет великого прошлого?» — думали они. В связи с этим киевским и львовским историкам была поставлена задача найти следы древней цивилизации, созданной этносом «Великой Украины». Не прошло и четверти века с момента получения краем «нэзалэжности», как учёные государственного образования, не покидая своих кабинетов, сделали «открытия», доказывающие, по их мнению, существование в период Античности могущественной империи под названием «Древняя Украина», которая оказала культурное влияние на всё человечество.

Исследователи «нэзалэжной» установили, что «Овидий писал стихи на древнем украинском языке» [Гнаткевич Э. От Геродота до Фотия. Вечерний Киев, 26.01.93].

«Украинский язык — допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков» (Чепурко Б. Украинцы. Основа. 3. – К., 1993)

Однако всех превзошел Николай Галичанец, написавший работу «Украiнська нацiя» [Галичанец М. Украiнська нацiя. – Тернополь, Мандрiвець, 2005. – 267 с.]. Вот выдержки из неё: «Вся тодiшня люднiсть Схiдноi Эвропи увiйшла в I тисячолiття до новоi ери пiд назвою украiнцi» [Там же, – С. 74].

Немало потрудился при «украинизации» населения и Василий Алексеевич Кобылюк – автор книг «Праукраина и Санскрит» (2011), «Музыка Праукраины и ее эхо в санскрите» (2015). Но для того, чтобы исследовать «Праукраину», необходимо, чтобы существовала «Украина»! Кобылюку же достаточно и того, что «Украина» существовала в его фантазиях! Василий Алексеевич доказывает, что «украинский язык» формировался в Х-IV тысячелетиях до нашей эры (!!!). Поэтому происхождение важнейших слов следует искать именно в «украинском языке», а не в греческом, арабском и др. языках! Он пытается доказать, что древнейшие верования «украинского народа» достигают давности 150000 лет! Вот оно что! Еще и кроманьонцы не появились, а «укры» уже создали систему религиозных верований! «В VI тыс. до н. э. наш народ уже употреблял казацкие слова – булава, атаман, гетман, сабля, кош, чета, казак», – на голубом глазу объясняет исследователь. «Наши предки жили в неподвижном едином языковом пространстве до 375 года н. э. – первого нашествия монголо-китайцев, которые уничтожили Среднеазиатские праукраинские государства — Кушанию, Бактрию, Хорезм и т.п., уменьшили господство украинского слова и праукраинцев в 40 раз по сравнению с границами современной Украины. Именно тогда наши предки потеряли связь с Индией, забыли о нашем праязыке-санскрите, так как остались без учителей-брахманов – проводников (в оригинале – «проводов» – авт.) ко Всевышнему, наисвятейшей идее нации – Независимости (в оригинале – «Незалежнiстi» – а.). А все потому, что прервалась связь поколений. Украинская праистория без подтверждения в санскрите – не история, ею любой может манипулировать», – обращается к единомышленникам Василий Алексеевич.

Например, «Киев» на санскрите значит «жизнь Бога». «Санскрит освідомив би народ, — считает Василий Алексеевич Кобилюх. — З допомогою санскриту ми ще багато цікавого довідаємося про Праукраїну».

Богдан Лисица в книге «Боги. Походження украiнського народу» пишет о том, что прародителем «укров» является Атирас/Тирас/Тарас, он же Таранис, он же Троян, он же Перун, сын Яфета, сына Ноя. По многочисленным заверениям Лисицы, «укры» стоят около истоков мировой цивилизации. Все народы мира должны во веки вечные благодарить «укров» за их вклад в культуру человечества. Тирас совершал великие подвиги, ходил на край света, жертвовал собой ради людей. Он остался в памяти людей в образах Прометея, Геракла, Миноса, Кроноса, Трояна, Атланта, Гефеста, Героя, Перуна и других. Имя Тирас, по мнению Лисицы, до сегодняшнего дня сохранилось среди «украинского народа» и сегодня звучит как Тарас. Лисица уверяет нас в том, что мать Тараса Шевченко дала своему сыну имя в честь легендарного Тираса!

Увы, миллионы людей исторической Малороссии, благодаря «открытиям» этих исследователей, ЖИВУТ В ВЫМЫШЛЕННОМ МИРЕ, живут в краю с придуманной историей. В школах государственного образования преподают на искусственном наречии, которое называют «украинским языком», культивируется безграмотность.

Не знает историческая наука «древних укров». Русские летописи, княжеские «граматы», иностранные письменные источники говорят о «русах», «русских князьях». Германские легенды упоминают даже «русского князя Илью Муровинга». НО НИГДЕ НЕТ УПОМИНАНИЙ ОБ «УКРАИНЕ».

Нынешние киевские и львовские исследователи воспользовались легендами поляка-русофоба XIX столетия Франтишека Духинского, не считавшего великороссов славянами. Духинский считал, что «москали» — это смесь «чуди» и монголов, это «скифы» (или «скиты» — «скитальцы, пришельцы»).

Недавние исследования британских ученых-генетиков поставили большой крест на русофобском мифе, – дескать, «поскреби русского и найдешь татарина»: гаплогруппы тюркских народов не оставили следа на населении Великороссии. Никакой примеси «ордынской крови» у нас, русских не было и нет, так как никакого «ордынского ига» (в понимании псевдоисториков) не было.

Государственное образование РУ стала посмешищем для всех трезвомыслящих людей со своими учебниками истории, в которых гордо говорится о существовании 140 тысячелетних «украинцев»: «Найдавнiшнiй перiод в iсторii украiнского народу тривав понад 140 тис. рокiв» [(Лях Р., Темирова Н. Iсторiя Украiни. Пiд. для 7 к. — Київ, «Генеза», 2005. — С. 6].

Учебник для учащихся 9-го класса обманывает подростков, утверждая, что в XVIII веке на территориях Малороссии и Новороссии жили «украинцы»: «Обе империи (Австрия и РИ — Авт.) стремились интегрировать украинские земли, сделать их своими неотъемлемыми территориями. Вместе с тем территориальные изменения последних десятилетий 18 века были в пользу украинцев. Площадь их расселения увеличилась за счет южных и юго-восточных причерноморских земель, которые перешли после русско-турецких войн в состав Российской империи и заселялись преимущественно украинцами… Возможности для сохранения и развития украинского народа, как отдельного этнического сообщества, улучшились» [Турченко Ф. Г., Мороко В. Н. История Украины, 9-й класс. Киев, «Генеза». – С. 7]. Никакого «украинского народа» тогда не было, население Юго-Запада России называло себя русскими или малороссами!

Не успела интеллигенция РУ привыкнуть к учебникам для учеников средних школ, как вдруг появился учебник ДЛЯ СТУДЕНТОВ по истории Украины, в котором говорится о том, что история «Украины» берет начало с появления первых людей на ее территории. В пособии этом утверждается, что первые люди появились на «украинских землях» примерно миллион лет тому назад: «Iсторiя Украiни бере свiй початок з появи перших людей на ii територii. Науково доведено, що первiснi люди з`явилися в украiнських землях приблизно 1 млн. рр. Тому – iх найдавнiшне поселення знайдено бiля с. Королеве на Закарпаттi» [Iсторiя Украiни.. Навчальний посiбник. Для студентiв неiсторичних спецiальностей вищих закладiв освiти. – К., 2010. – С. 12].

Многие представители населения «незалэжной», уверившись в том, что они являются «сынами самого древнего народа планеты», стали проявлять чувство национальной нетерпимости по отношению к «москвынам», которых они — «великие укры» — «приобщили в Средние века к цивилизации».

Нельзя терять надежду на то, что бандеровское иго в скором времени будет свергнуто, и русский народ сможет вновь жить в едином государстве, в котором человека не будут преследовать по национальным признакам.