Исторические мифы «Нэньки»

«Украинство» как антирусская идеология создавалось врагами Русского мира для того, чтобы лишить часть русского народа его исторической памяти. Население, потеряв связь с прошлым своего народа, обречено на деградацию и вымирание. «Украинство» не имеет никаких исторических предпосылок, и об этом знают те, кто управляет сейчас Малороссией. В прошлом никогда не было «украинской державы», никогда не было «украинской нации» или «украинского народа»! Однако украинофилы уже в начале 20 века начинают – ПРИДУМЫВАТЬ ПРОШЛОЕ «украинской нации» для того, чтобы обосновать необходимость образования «нэзалежной украинской дэржавы»! Русофобами «Нэньки» создается миф о величии «Украинской державы», образованной, представьте себе, три тысячи лет назад, об «украинском народе», который заключил договор с Самим Господом Богом…

Главная гордость «свидомых» — это «украинская мова»: «Украинский язык – один из древних языков мира… Есть все основания полагать, что уже в начале нашего летоисчисления он был межплеменным языком» [Украинский язык для начинающих. – Киев, 1992]. Автор пособия даже не удосужился представить хотя бы какие-нибудь доказательства. А зачем? «Гидни та свидоми арии» поверят… Куда им деться?..

«Мова», как нас уверяют, – всем языкам матерь: «Древний украинский язык – санскрит – стал праматерью всех индоевропейских языков» [Плачинда С. Словарь древнеукраинской мифологии. – Киев, 1993]. Так что же? Тогда и Будда, получается. «размовляв» на том же наречии, что и жители Дрогобыча? Но об этом чуть позднее…

На «мове» разговаривал Ной: «Украинский язык — допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков» [Чепурко Б. Украинцы. «Основа» № 3. Киев, 1993].

Если «мова» такая древняя, то, быть может, на ней разговаривают инопланетяне? Но это, уважаемый читатель, не моя мысль, а А. Кратко-Кутынского: «В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык «сансар», занесенный на нашу планету с Венеры. Не об украинском ли языке речь?» [Кратко-Кутынский А. Феномен Украины. Вечерний Киев,1993].

«Нэнька», убеждают нас, три тысячи лет назад была не просто государством, а сверхдержавой: «Украина в первой половине I тысячелетия до Р. Х. была Империей. Она покорила себе просторы до Оби; она захватила Ниневию и держала ее в своих руках» [Петров В. Похождення українського народу. – Київ, Феникс, 1992. – С. 47, 52].

М. Галичанец настаивает: «Вся тодiшня люднiсть Схiдноi Эвропи увiйшла в I тисячолiття до новоi ери пiд назвою украiнцi» [Галичанец М. Украiнська нацiя. – Тернопiль, Мандрiвець, 2005. – С. 74].

В учебниках «нэзалэжной» утверждается, что от «свидомых украинцев» произошли люди: «Найдавнiшнiй перiод в iсторii украiнского народу тривав понад 140 тис. рокiв» [Р. Лях, Н.Темирова. Київ, Генеза, 2005]. Т.е. ещё и кроманьонцы не появились, а «древние укры» уже населили землю.

ВСЯ литература, которая издается на территории «Нэньки» источает ненависть к русскому народу. Все авторы занимаются восхвалением «великого прошлого украинской нации».

Большинство населения «Нэньки» пока не обращает на эти фантазии внимания, но само «украинство» уже стало частью государственной политики «нэзалэжной». Подрастающее поколение исторической Малороссии имеет уже весьма смутное представление о прошлом своего края. Это приведет к культурной катастрофе, к утрате населением «Нэньки» какой-либо национальной идентичности.

Утверждение русофобов о том, что великороссы – это не славяне, а смесь финно-угров и тюрков, оказались беспочвенными. Недавние исследования британских генетиков поставили большой крест на русофобском мифе, – дескать, «поскреби русского и найдешь татарина». Оказалось, никакой примеси «ордынской крови» у нас, русских, не было и нет. Генотипы великороссов, малороссов и белорусов идентичны: так как генетические вариации Y-хромосомы жителей центральных и южных районов Великой России оказались практически идентичны таковым у малороссов и белорусов. Мы – русские! Мы – единый народ. Однако « свидома интеллигенция» «Нэньки» уверена, что население РФ – это не славяне, а «моксели» — финно-угорское племя, враждебное «Нэньке» и не имеющее своей истории. Свидомиты также считают, что Российская империя создана «украинцами».

Даже политики «Нэньки» считают, что «украинцами» создана вся человеческая цивилизация. Так, депутатом Рады В. Бебиком написана статья в газете «Голос Украины» [Бебик В. Богом обрана Украiна. – Голос Украiны. 26.05.2010 р.].

Он утверждает, что «украинская земля» – это место не только зарождения религии и письменности на всей планете, но и место, где родился сам Будда. Здесь же родились и Ромул с Ремом. Позднее они решили переселиться на Апеннины, так как там теплее. А вот столицу Ливии город Триполи так назвали трипольские эмигранты из «Украины». Это не соответствует данным ни археологии, ни истории, ни исторической лингвистики. Именно Бебик написал о том, что «свидоми укры» заключили с Богом договор: «После этого мы (кто это – мы? – а.) имеем веские основания полагать, что предки современных украинцев являются первым народом, с которым Бог заключил договор и которому передал принципы письменного отображения слова. Означает ли это, что, исходя из данного факта, украинцы должны обращаться к Богу на «ты»? Убеждён, что нет. Ещё не так давно в украинских семьях обращались к родителям на «вы». А тут — сам Бог! К слову, приоритеты общения украинского народа с Богом являются, по всей вероятности, историческим объяснением большой набожности украинцев. Вместе с тем мы должны понимать, что с рабами договоров не подписывают. Ни люди, ни сам Бог».

Бебик также поведал миру и о том, что Мамай, бившийся с Дмитрием Донским, по его мнению, был «украинским казаком из царского рода Кыянов» [См. по: Черных Е. Христос, Будда, Тутанхамон, Чингисхан – великие украинцы! И только Пушкин – еврей… – КП, 24 августа 2016].

Царь-казак Мамай, по утверждению Бебика, победил «мокселей» и заставил их сто лет платить дань «великим украм». Он поехал после победы над «мокселями» в свою столицу Кафу, которая находилась на берегу «Украинского моря». Полуостров, на котором находилась столица сверхдержавы, назывался «Украинцем»! Но и здесь Мамая настигли, по уверению В. Бебика, враги! Злые и безбожные «моксели» подослали в Кафу шпиона, который подсыпал в чашу, из которой пил император Мамай, яд. Мамай, пригубив из чаши, понял, что скоро умрет от отравления. Бебик искренне считает, что всё человечество скорбело о том, что Мамай находится при смерти. Проводить Мамая в последний путь приехали все монархи ойкумены! Был тут и Тохтамыш, и Ягайло…

Мамай, если судить по материалам, выложенным в сети «нэзалэжной», перед смертью стал пророчествовать! Лицо его стало блистать «неземным светом», и он предсказал, что через пять веков с небольшим родится «великий украинец», который поднимет знамя борьбы с «мокселями». Похоронен он будет в Германии, и могила его станет святыней для тех, кто решил посвятить свою жизнь борьбе с агрессией «мокселей»… Тохтамыш после смерти Мамая несколько раз посещал его могилу. Его воины, стоявшие в ста метрах от могилы Мамая, слышали, как разговаривали ДВА ЧЕЛОВЕКА… Неужели Тохтамыш разговаривал с Мамаем?..