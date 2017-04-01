Исполнилось 10 лет священнической хиротонии протоиерея Олега Махнёва

Сегодня, 1-го апреля, исполняется 10 лет священнической хиротонии церковного историка протоиерея Олега Махнёва.

У протоиерея Олега Махнёва две даты годовщин священничекой хиротонии. Первая — календарная (24.3.2017), а вторая дата переходящая. Всё дело в том, что в день его священничекой хиротонии был переходящий праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, это была пятая неделя поста, суббота. В этом году праздник Похвалы Пресвятой Богородицы приходится на 1-е апреля.

Рукополагал его Митрополит Христофор в монастыре св. Прокопия Сазавского в Мосте, в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В этот же день Владыка постригал в чтецы Игоря Сланинку, нынешнего Исайю, Епископа Шумперского.

В июне 2006 года отец Олег блестяще окончил Богословский факультет Прешевского университета и получил титул «магистр богословия». В октябре того же года на Епархиальном собрании общим голосованием его избрали ревизором Пражской епархии, а 4 декабря 2006 года на Введение Пресвятой Богородицы во храм, в Успенском храме на Ольшанах Митрополит Христофор его рукоположил в диаконы.

Вскоре, после того как в марте 2007 года Блаженнейший Владыка Христофор рукоположил отца Олега в сан священника, а уже в апреле отец Олег стал главным редактором русскоязычного журнала «Голос Православия», который быстро приобрёл популярность во всей Западной Европе. В 2009 году журнал сменил название на «Свет Православия». Изменение названия не случайно: священник и редактор тем самым становится продолжателем дела Высокопреосвященнейшего Елевферия, экзарха Московской Патриархии в ЧСР, Архиепископа Пражского и Чешского, который с 1948 по 1952 год издавал журнал с одноимённым названием. На Пасху 2009 года Блаженнейший Митрополит Христофор с воодушевлением произнёс: «Отец Олег воскресил журнал «Свет Православия!».

C 2012-го года журнал «Свет православия» выходит в электронном виде.

Протоиерей Олег Махнёв является автором многочисленных публикаций и книг, а также автором уникального каталога по православным храмам и приходам в Чехии и Словакии.

Родом протоиерей Олег Махнёв из Екатеринбурга. В настоящее время отец Олег проживает в чешском городе Пльзень и является настоятелем двух православных храмов Пльзеньского благочиния — Храм Воздвижения Креста Господня (Пржибрам) и Храм свт. Николая (Клатовы).

Ведёт миссионерскую, просветительскую и общественную работу, частый участник конференций и «круглых столов».