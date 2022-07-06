Инспектор Новороссийской таможни превысил должностные полномочия

Инспектор Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни превысил свои должностные полномочия

Службойпо противодействию коррупции Южного таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по Краснодарскому краю в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирован фактпревышения должностных полномочий сотрудником Новороссийского западного таможенного поста Новороссийской таможни.

При проведении таможенного контроля товара «сигареты» инспектор умышленно не осуществил проверку достоверности предоставленных таможенному органу сведений, не принял решение о проведении таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса и не информировал о предстоящем убытии товара правоохранительный блок Новороссийской таможнии Южную оперативную таможню. В результате с таможенной территории ЕАЭС фактически убыл иной товар, а табачная продукция попала в оборот на территории России, – сообщил нам представитель Южного таможенного управления.

На основании предоставленных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом по г. Новороссийску Следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении сотрудника таможенного органа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ведется расследование.