В Молдове принят закон, разрешающий иностранным силам безопасности охранять государственную границу страны:

«Иностранные офицеры будут охранять государственную границу Республики Молдова с возможностью применения табельного оружия, специальных средств защиты, а также физической силы».

Эти положения содержатся в законопроекте, подписанном премьер-министром Натальей Гаврилица и министрами внутренних дел и юстиции Анной Ревенко и Серджиу Литвиненко.

Приднестровский кейс продолжает раскручиваться. Руководство Молдовы идёт на мягкую, но прямую, эскалацию.