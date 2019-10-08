Иностранное вмешательство в российские избирательные кампании 2019 года

А. Климов: Обобщены результаты мониторинга внешнего вмешательства в избирательные кампании 2019 года

Глава Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов провел плановое заседание Комиссии, в ходе которого представил доклад по итогам работы Группы по мониторингу внешнего вмешательства в избирательные кампании 2019 года.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев, член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, а также представители Центральной избирательной комиссии РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Общественной палаты РФ, эксперты Временной комиссии.

Андрей Климов напомнил, что в период с 30 мая по 12 сентября работала мониторинговая группа Комиссии с участием представителей ЦИК, МИД, Генпрокуратуры, Роскомнадзора и Общественной палаты. Цель открытой части заседания – обобщить результаты стодневного мониторинга и шести промежуточных публичных заседаний и рабочих совещаний мониторинговой группы.

Сенатор и участники заседания привели конкретные и неопровержимые данные о том, что целью вмешательства были не столько сами выборы, сколько попытка дискредитации российской электоральной системы, всей российской власти, как внутри РФ, так и за ее пределами, а также подстрекательство к массовым беспорядкам в первую очередь в Москве с последующими обвинениями России в применении непропорционально жестких мер.

По мнению Комиссии, на выборах иностранные центры традиционно проводили обкатку своих ставленников, апробацию новых форм и методов «борьбы с режимом», поиск новых сторонников (в первую очередь из молодежной среды).

Как установила Комиссия, вмешательство осуществлялось с помощью иностранных дипломатов, зарубежных СМИ и НКО, с использованием иностранных должностных лиц высокого уровня, глобальных интернет-платформ, иностранных лоббистских компаний, российских граждан, прошедших соответствующую подготовку за рубежом, путем зарубежного финансирования российских организаций и лиц.

«Таким образом, иностранное вмешательство – вопрос не веры, а знания», — заявил Андрей Климов.

Вместе с тем, сенатор подчеркнул, что вмешательство извне в период российских региональных выборов, особенно в Москве, имело место, но оно не смогло существенным образом повлиять на результаты российских региональных выборов, хотя особое беспокойство вызвали у Комиссии прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информационных ресурсах в «день тишины» и единый день голосования.

По итогам обсуждения члены Комиссии решили обратиться с запросом в Следственный комитет РФ и в Генеральную прокуратуру РФ, а также пригласить на встречу представителей глобальных интернет-платформ в целях профилактики их возможного дальнейшего использования для совершения противоправных акций на российской территории.

«Члены Комиссии продолжат профилактическую работу с иностранными дипломатами, аккредитованными в Москве, а также будут инициировать подготовку резолюций, осуждающих вмешательство в суверенные дела государств, для их обсуждения на площадках ПАСЕ и ПА ОБСЕ», — отметил Андрей Климов.

Также сенатор не исключил возможность ужесточения штрафных санкций в отношении иностранных лиц и организаций, включая зарубежные СМИ и интернет-компании, участвующих тем или иным способом во вмешательстве в сугубо внутренние дела России, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Комиссия будет активно использовать зарубежный опыт наказания подобных нарушителей. Законы России должны работать в полном объеме, а органы исполнительной власти и правоохранительные структуры – своевременно реагировать на любое подстрекательство к противоправным действиям, от кого бы оно не исходило», — подчеркнул Андрей Климов.