Имперское Торжество в Москве

5 февраля 2017 г. в Москве в ЦДРИ Кузнецкий Мост д.12 состоялся прием в честь Дня Рождения Председателя Правления Всероссийского Монархического Центра и Директора Мемориального Музея Российской Императорской Фамилии Николая Николаевича Лукьянова-Разумовского при содействии московского агентства «Прогулки с историком» и Молодежного объединения «Русские традиции».

Торжество, по давно установленному ВМЦ правилу – было открыто исполнением государственного гимна Российской Империи — «Боже Царя храни».

Инициатива организации торжества принадлежала молодому поколению сотрудников ВМЦ под руководством распорядителя мероприятия – Павла Исакова-Кундиуса. Бальную часть приема проводил один из лучших танцмейстеров России – Александр Аношкин, устроитель кремлевских и правительственных балов.

Прием был ознаменован и творческой частью –выступлением чемпионки России и Мира по фламенко Дарьи Самойленко.

За большой личный вклад в дело возрождения культурных традиций Российской Империи — Маргарите Аношкиной была вручена Медаль «Императрица ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ», супруга А.Аношкина — Маргарита, является главной помощницей в организациях мероприятий, проводимых под эгидой Музея и ВМЦ.

Торжество продолжилось в теплой, радушной атмосфере и завершилось праздничным фуршетом.