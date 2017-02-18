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Имперское Торжество в Москве

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Февраль 18
15:38 2017
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5 февраля 2017 г. в Москве в ЦДРИ Кузнецкий Мост д.12 состоялся прием в честь Дня Рождения Председателя Правления Всероссийского Монархического Центра и Директора Мемориального Музея Российской Императорской Фамилии Николая Николаевича Лукьянова-Разумовского при содействии московского агентства «Прогулки с историком» и Молодежного объединения «Русские традиции».

Торжество, по давно установленному ВМЦ  правилу – было открыто исполнением государственного гимна Российской Империи  — «Боже Царя храни».
Инициатива организации торжества принадлежала молодому поколению сотрудников ВМЦ под руководством распорядителя мероприятия – Павла Исакова-Кундиуса. Бальную часть приема проводил один из лучших танцмейстеров России – Александр  Аношкин, устроитель кремлевских и правительственных балов.
Прием был ознаменован и творческой частью –выступлением чемпионки России и Мира по фламенко Дарьи Самойленко.
За большой личный вклад в дело возрождения культурных традиций Российской Империи  — Маргарите Аношкиной была вручена Медаль «Императрица ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ», супруга А.Аношкина —  Маргарита, является  главной помощницей в организациях мероприятий, проводимых под эгидой Музея и ВМЦ.
Торжество продолжилось в теплой, радушной атмосфере и завершилось праздничным фуршетом.

Тэги
Москва
Страны
Россия

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