Игумен Сергий (Рыбко). Интервью о: христианстве в России и Европе, миссионерстве, рок-музыке и др.

Интервью с игуменом Сергием (Рыбко), в котором он ответил на вопросы главного редактора ИА «Русские новости» и видеоканала Держава.Ру Ярослава Мошкова. О приезде о.Сергия и данной встрече.

Игумен Сергий (Рыбко) — игумен Русской православной церкви, храмостроитель, известный миссионер, наиболее известен проповедями в рок-среде и среди «неформалов»,

настоятель храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на Лазаревском кладбище города Москвы.

Беседа произошла 2-го июля 2013 г. на территории Святого-Духового монастыря в Вильнюсе, в ходе большой паломнической поездки отца Сергия (Рыбко).

В ходе её основными местами посещения являются: Белоруссия и другие богоданные места близ нее.

Игумен Сергий (Рыбко). Интервью о: христианстве в России и Европе, Русском народе, миссионерстве и рок-музыке.