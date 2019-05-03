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Игумен Сергий (Рыбко). Интервью о: христианстве в России и Европе, миссионерстве, рок-музыке и др.

Игумен Сергий (Рыбко). Интервью о: христианстве в России и Европе, миссионерстве, рок-музыке и др.
Май 03
14:42 2019
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Интервью с игуменом Сергием (Рыбко), в котором он ответил на вопросы главного редактора ИА «Русские новости» и видеоканала Держава.Ру Ярослава Мошкова. О приезде о.Сергия и данной встрече.
Игумен Сергий (Рыбко) — игумен Русской православной церкви, храмостроитель, известный миссионер, наиболее известен проповедями в рок-среде и среди «неформалов»,
настоятель храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на Лазаревском кладбище города Москвы.
Беседа произошла 2-го июля 2013 г. на территории Святого-Духового монастыря в Вильнюсе, в ходе большой паломнической поездки отца Сергия (Рыбко).
В ходе её основными местами посещения являются: Белоруссия и другие богоданные места близ нее.
Игумен Сергий (Рыбко). Интервью о: христианстве в России и Европе, Русском народе, миссионерстве и рок-музыке.

Тэги
ВильнюсМиссианерствоМоскваРок-музыка
Страны
ЛитваРоссия

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