Игровые автоматы Вулкан и охотники за бонусами

О том, что игровые автоматы Вулкан радуют куда большим количеством акций и бонусов, чем слоты в реальных заведениях, не знает только тот, кто никогда в них не играл. Поощрения — всегда заманчиво, но как их получить и насколько лояльно администрация онлайн-казино относится к так называемым бонусхантерам? Вопросы, безусловно, актуальные, поэтому именно охотникам за бонусами и правилам отыгрывания «презентов» в виртуальных клубах мы решили посвятить отдельную статью. Как играть в игровые автоматы Вулкан безопасно и с выгодой, читайте далее — будет интересно!

Мобильное казино Вулкан и порталы в Сети: как возник бонусхантинг

Что касается самого понятия bonus-hunter, то появилось оно в гейм-индустрии относительно недавно и его дословный перевод уже упоминался выше в тексте — охотник за бонусами. Это игрок, для которого поощрения в казино являются одним из главных видов заработка. В онлайн- и мобильное казино Вулкан такие пользователи пойдут вряд ли — в основном они отправляются играть на менее надежные порталы и выбирают преимущественно бездепозитные casino-бонусы. Как это происходит:

бонусхантер заводит несколько аккаунтов на игорном сайте и получает все доступные награды;

или регистрируется сразу в нескольких казино.

Больше учетных записей или клубов — больше поощрений. Простая математика для почитателей слотов.

Меры безопасности в Вулкан казино: bonus-hunting под контролем

Способов защиты от азартных охотников в одном только Вулкан казино создается немало. В первую очередь – это системы отслеживания IP-адресов, предотвращающие попытки создания мультиаккаунтов, но в силу того, что хакеры приготовили этому софту достойный ответ в виде программ-анонимайзеров, большинству онлайн-казино ничего не осталось, как закрывать свои сайты для определенных стран и еще больше ужесточать условия получения бонусов.

Кто от этого выиграл? Точно не простые гэмблеры – честному игроку не придет в голову озадачиваться множественной регистрацией, но контролировать ставки (их размер и количество в определенных автоматах), чтобы не привлечь к себе внимание службы безопасности порталов, и тщательно следить за тем, чтобы никто не «увел» уже существующий аккаунт, придется однозначно.

Отсюда вывод: бонусы – действительно приятный момент, но «охотиться» следует только за чистыми выплатами. Выбирайте проверенные казино (Вулкан и его зеркала) — игровые аппараты лояльнее к честным!