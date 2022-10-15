Горячие точки

Игорь Стрелков попал на фронт

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Игорь Стрелков
Игорь Стрелков

Поступают сообщения, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков все же, после второй попытки, попал на фронт, на передовую.

Блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона «Восток» Владлен Татарский сообщает: “Я знаю по своим источникам, Игорь Иванович Стрелков все-таки пошел служить в один из добровольческих батальонов, который формируется. До меня дошли слухи — вроде как начальником штаба или замкомандира батальона”.

А как сообщает редакция Московский Комсомолец, ополченец из Донбасса Максим Фомин передает, что Стрелков может быть начальником штаба или замкомандира батальона. По мнению Фомина, активный участник вооружённых организаций ополчения Юго-Востока Украины по достоинству проявит себя на занимаемой должности.

По другим данным Игорь Стрелков — начштаба, предварительно, у знаменитого командира спецназа ДНР «Ольхона».

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