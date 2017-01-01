Игорь Смыков «Правда о Распутине начинает все сильнее проявляться»

Интервью Игоря Евгеньевича Смыкова, президента РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа», начальника Войсковой Православной Миссии корреспонденту журнала «Огонек» Марии Башмаковой.

Кто для Вас Григорий Распутин?

Для меня лично Григорий Ефимович – Друг Царской Семьи, старец, обладавший даром молитвы и проницательности. Еще при жизни на него шла охота, как на дикого зверя, он был ритуально оклеветан и убит.

Был он очень интересной и харизматичной личностью, занимал фактически неофициальное положение советника Царской Семьи, давал довольно дельные советы: например, был категорическим противником войны с Германией, был очень проницательным, обладал даром предвидения и целительства. Григорий Распутин был убит 30 декабря 1916 года адептами оккультного общества. Само убийство было организовано агентами британской разведки. Участвовавшие в злодействе отечественные дворяне были лишь подставными людьми в этой грязной истории, они взяли на себя сомнительную славу войти в историю убийцами простого русского мужика, слишком близко, по их мнению, приблизившегося к Трону. Тот же Феликс Юсупов — бисексуал, юноша, который только от вида крови шарахнулся бы в обморок. Контрольный выстрел был сделан резидентом британской разведки. Это информация исследователей-историков, кроме того, по этому поводу был снят английский документальный фильм- детектив с откровениями агента, обнародовавшего данную информацию.

Тело старца было утоплено в Неве. Когда его достали полицейские, правая рука его была сложена в крестное знамение. Его похоронили в строящейся часовне Серафима Саровского в Царском селе. Сразу после февральского переворота, несмотря на стоявшие лютые морозы, гроб был выкопан, тело вывезено и сожжено при таинственных обстоятельствах революционерами, как они выразились, «чтобы не создавать новых мощей».

«Белое не сделаешь черным, а чистое не очернишь», — ответила Царица на обвинения в адрес Распутина. А вот что написал Государь в своем дневнике: «Когда у меня сомнения и горечь, стоит только пять минут поговорить с Григорием и я успокаиваюсь. Григорий простой хороший религиозный человек. В минуты сложностей люблю с ним беседовать, и на душе после этого и легко и спокойно. Беседа с ним для меня — большое утешение».

Дар предвидения дается Богом только людям светлой души и чистого духа.

Правда о Распутине начинает все сильнее проявляться. В последние годы появилось много книг и исследований о нем писателей – историков: Александра Боханова, Леонида Болотина, Игоря Евсина, Петра Мультатули, Олега Платонова, Сергея Фомина.

Кому он так мог помешать?

Он стоял поперек горла многим. В том числе представителям аристократической черни, духовно выродившейся к тому времени и состоящей в оккультных организациях, революционерам и эмиссарам разведок стран Антанты. Для очернения образа старца Григория многие годы использовались его двойники, отсюда все эти разговоры о кутежах по ресторанам, пьянстве и разнузданности. На его дискредитацию были брошены внушительные силы мировой закулисы.

Юсупов, один из убийц писал: «Я давно занимаюсь оккультизмом, для того, чтобы произошла революция, необходимо устранить Распутина».

Вы выступили с предложением установить ему памятники. Как относитесь к перспективе его канонизации и тому, что он келейно уже почитается и есть иконы – не только ему, но и доктору Боткину?

30 декабря сего года исполняется Столетие его убийства. Считаю крайне необходимым установление памятников ему. Что касается его канонизации, то сейчас или слишком поздно, или еще слишком рано. Что касается доктора Боткина, то он наряду с другими Царскими слугами – поваром Харитоновым, лакеем Труппом и комнатной девушкой Анной Демидовой был причислен к лику Святых Русской Зарубежной Церковью еще в 1981 г. при прославлении Святой Царской Семьи.

Григория Ефимовича почитает достаточно много приличных людей, а не маргиналов, как пытаются представить обывателю ангажированные СМИ.

Чтимый всей православной Россией старец о. Николай Гурьянов считал Распутина святым, имел у себя в келье иго иконы и молился ему.

Когда в России, согласно многих пророчеств святых, будет восстановлена Православная Самодержавная Монархия, старец Григорий будет непременно прославлен.

Ведь, собственно, и никаких препятствий к его канонизации нет, кроме сплетен, слухов и оговоров.

Не могли бы Вы прояснить детали убийства Григория Распутина?

Его убийство послужило спусковым курком революции. Мало кто знает, но вслед за его убийством заговорщики планировали убить и Государыню Императрицу Александру Феодоровну. Детали убийства малоизученны, ведь следствие было свернуто сразу после февральского переворота. Нити убийства несомненно ведут за границу, а само преступление было осуществлено при помощи кружка оккультистов – гомосексуалистов, состоявшего из представителей аристократической черни.

Кто-либо в Петербурге из администрации города, бизнесменов, православной общественности поддержал Вашу инициативу относительно памятников? Уточните, где в Петербурге Вам кажутся уместными подобные памятники?

Таких людей немало. Это люди достаточно известные как в самом Санкт – Петербурге, так и далеко за его пределами. Многие фамилии очень громкие. Но сейчас я не уполномочен называть конкретные имена.

Идею установки памятников поддерживают представители православной общественности, консервативного духовенства и ветеранов специальных служб и правоохранительных органов.

Планируется на выбор несколько мест установки памятника Григорию Ефимовичу. Это и Царское село, и во дворе на улице Гороховой, 64, где он жил, и во дворе особняка Юсуповых, где он был убит. Но, думаю, предпочтительнее установить его возле того места, где в проруби Невы убийцами было сброшено его тело.

Кто занимается проектом памятника? Вы называли Фонд «Под Покровом Пресвятой Богородицы» и коллектив Российской национальной творческой мастерской «Артпроект». Верно?

Все правильно. Сейчас 4 разных скульптора независимо друг от друга работают над изготовлением макетов памятника Григорию Ефимовичу. Когда они будут готовы, мы проведем конкурс, и победившая работа начнет воплощаться в бронзе.

Будет сделано несколько памятников, один будет установлен в Санкт – Петербурге, другой на родине старца – в с. Покровском, несколько в Сибири.

Памятники будут изготовлены творческим коллективом Российской национальной творческой мастерской «Артпроект» — пожалуй, лучшей скульптурной мастерской России, достойно продолжающей дело своего основателя, прославленного русского скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.

Кто выделил средства для памятника?

На подобного рода памятники деньги посылает всегда Сам Господь или Его Святые. Памятник сей будет сооружен на народные средства. У государства мы ничего не просим. Символически поучаствуют здесь и некоторые потомки Династии Романовых, представители русской аристократии и эмиграции, православного духовенства. Это будет как своего рода акт покаяния.

Когда Вы заинтересовались историей Распутина? Помимо Распутина памятники кому Вы бы предложили в Петербурге и не только?

Этой темой я интересуюсь еще с детства. Мой прапрадед был на приеме у Императора Николая Второго и водил знакомство с Распутиным. В своей семье всегда я слышал о Царе и Григории Ефимовиче только хорошее. Подобные рассказы и подготовили почву для более глубокого изучения мною Царской темы, в которой есть и имя старца Григория.

10 декабря 2016 г. мы приступаем к работе над изготовлением памятника Святой Царской Семье – Императору Николаю Второму, Императрице Александре Феодоровне, Наследнику Цесаревичу Алексею Николаевичу, Царевнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.

Макет его уже готов.

Памятник будет сооружен в бронзе и установлен в Санкт – Петербурге, возможно в Царском селе, на территории Александровского дворца, где жила Императорская Семья.

Также мы ставим по России памятники Русским Императорам и святым. В этом году в мае открыли в Тамбове памятник Императору Николаю Второму, в августе с. г. поставили памятник Святому преподобному Серафиму Саровскому в г. Курчатов, в конце сентября в Симферополе у часовни в честь Святых Царственных Страстотерпцев освятили бюст Императора Николая Второго, 19 декабря состоится освящение бюста Государя во Владивостоке, также бюст Императора отправлен нами в США, в дар Русской Православной Церкви Заграницей, ведь в этом году исполнилось 35 лет канонизации РПЦЗ Святой Царской Семьи во главе Сонма Новомучеников и Исповедников Российских.

Планируем поставить в США памятник Императрице Екатерине Второй, ведь она сыграла важную роль в обретении независимости Соединенных Штатов, послав к берегам Америки русскую военную эскадру. В Лондоне планируется установить бронзовые бюсты Императора Николая Второго и Императрицы Александры Феодоровны, внучки британской Королевы Виктории.

Памятники Императору Николаю Второму будут ставиться во многих странах, в том числе и в Австралии, там, где есть православные русские приходы.

Но самое главное – это Россия! Приближается столетие трагических событий – падение Русской Монархии в результате Февральского переворота и октябрьской революции, убийства Царской Семьи.

Посему считаю крайне необходимым открытие новых памятников Императору Николаю Второму и Его Семье во многих российских городах.

Хотим поставить памятник Государю и в Екатеринбурге, Мурманске, Калининграде, г. Грозном, других регионах Северного Кавказа.

Вы никогда не жили в Петербурге, живете в Москве?

В последние 5 лет я живу на несколько городов, среди которых и Санкт – Петербург. Я очень люблю этот город, ведь в нем жили многие великие люди – Святые Царственные Мученики, Святая блаженная Ксения, Святой Иоанн Кронштадтский, да и по сравнению с Москвой он неплохо сохранился в архитектурном отношении, много дореволюционных зданий, в нем ощущается особая энергетика и чувствуется мощь столицы Российской империи!

Среди Ваших знакомых есть люди, которые пишут иконы с Распутиным? Икон в Сети немало.

Знакомые иконописцы есть, но это очень сложное и ответственное дело — писать иконы Григория Ефимовича, ведь он ещё не канонизирован Русской Церковью.

Нередко можно видеть его иконы какие — то страшные , аляповатые. Это неправильно.

Но есть и хорошие его образа, некоторые даже мироточат. Одна из них показана в документальном фильме Виктора Рыжко «Мученик за Христа и за Царя Григорий Новый».

Отче, прославят ли старца Григория Распутина? – спросили у протоиерея Николая Гурьянова.

– А что у Вас в руках?

– Икона мученика Григория с Цесаревичем…

– Видите, уже прославили. И иконочка уже есть, даже акафист, ведь мы же молимся ему. И многие молились и молятся…

– Батюшка, а архиереи будут на нас серчать?

– За что? Мы с вами их ничем не обидели…

– За то, что мученика Григория Распутина славим, святым почитаем…

– Это правда Божия. Здесь не на что серчать.

В связи с приближением годовщины убийства старца Григория Ефимовича, сейчас много заказов у художников на написание его портретов, также чтители его памяти и заказывают его иконы для келейной молитвы.

Известны ли предсказания Григория Распутина?

Многие его подлинные слова ныне сокрыты, ведь он говорил прикровенно и особо доверенным людям.

Предчувствуя скорую свою гибель, он написал следующее прощальное письмо:»Дух Григория Ефимыча Распутина Новых из села Покровскаго.

Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что до первого января я уйду из

жизни. Я хочу Русскому Народу, папе, русской маме, детям и русской земле наказать, что им

предпринять. Если меня убъют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе,

русский царь, некого опасаться. Оставайся на троне и царствуй. И ты, русский царь, не

беспокойся о своих детях. Они еще сотни лет будут править Россией. Если же меня убъют бояре

и дворяне, и они прольют мою кровь, то их руки останутся замаранными моей кровью, и двадцать

пять лет они не смогут отмыть свои руки. Они оставят Россию. Братья возстанут против братьев и будут убивать друг друга, и в течение двадцати пяти лет

не будет в стране дворянства. Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающих тебе о смерти Григория,

то знай: если убийство совершили твой родственники, то ни один из твоеи семьи, т.е. детей

и родных не проживет и двух лет. Их убъет русский народ. Я ухожу и чувствую в себе Божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить

после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен

заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей жизнью. Меня

убьют. Я уже не в живых. Молись, молись. Будь сильным. Заботься о твоем избранном роде».

«…Я вижу стольких людей, огромные людские толпы и горы трупов. Среди них много великих князей и графов. И кровь их обагрит воды Невы… Не будет покоя живым, и не будет покоя мёртвым. Через три луны после моей смерти я снова увижу свет, и свет станет огнем. Вот тогда-то смерть будет вольно парить в небесах и падет даже на правящее семейство.»

«Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах… Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и даже смиренному. А потом большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге… Кара Божья будет не скора, но ужасна. По дорогам Европы поползут три голодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, протащив человечество через пыль и кровь, они сами погибнут от меча же… Наступит время мира, но мир будет написан кровью. И когда два костра потухнут, третий костер сожжет пепел. Мало людей и мало вещей сохранится. Но то, что сохранится, должно будет быть подвергнуто новому очищению, прежде чем войти в рай земной». И еще одно предсказание Распутина о будущей войне: «Мир ожидает три «молнии», которые последовательно спалят землю меж священных рек, пальмовый сад и лилии. С запада придет кровожадный князь, который поработит человека богатством, а с востока придет другой князь, который поработит человека нищетой».

Предсказывал он и о грядущем возрождении России.

И все же, почему такое внимание к Царю Николаю и Распутину?

Приведу слова старца Николая Гурьянова о Распутине: «Истинный раб Господень, честный человек, труженник, молитвенник, простой. Много горя претерпел. Надо его очистить от заплеваний».

Ныне мир стоит на пороге апокалиптических событий. Война в Сирии и на Ближнем Востоке, бряцание оружием на границах России и попытки ее международной изоляции.

Духовный кризис порождает экономический. В воздухе чувствуется дыхание войны…

Святой жизни старец Николай Гурьянов говорил: «Святой Царь не отрекался, на нем нет греха отречения. Он поступил как истинный христианин, смиренный Помазанник Божий. Ему надо в ножки поклониться за его милость к нам, грешным. Не он отрекся, а его отвергли…

Надо всем просить святого Царя-Мученика Николая, чтобы не было войны в мире… Над Россией постоянно нависает меч страшной войны… Нам Господа грешно учить и говорить Ему: не посылай войны! А Царь Господа умолит…

Бедная Россия! Сколько она терпит! Начали с Сербии (сказано в 1999 году), чтобы втянуть и благочестивую Россию… Мир наш грешный, конечно, заслужил войну… Но вот храмы восстанавливаются, Божественная Литургия совершается, Евангелие проповедуется… Господь помилует!

Молитва святого Царя Николая отводит гнев Божий. Надо просить Царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он там плачет за нас! Умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ о Нем и не думает!.. От такого непонимания и нераскаяния не исцеляются раны на теле России. Надо молиться, поститься и каяться…»