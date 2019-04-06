Игорь Смыков награждён медалью Св. Преподобного Серафима Вырицкого

К 70 — летию со дня преставления одного из самых дивных Русских Святых, Святого Преподобного Серафима Вырицкого, Президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» Игорь Евгеньевич Смыков, по представлению Национального общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого и Крестоходческого движения, награждён медалью Преподобного Серафима Вырицкого «За жертвенные труды» Гатчинской епархии Русской Православной Церкви.

Награда подписана Его Преосвященством епископом Гатчинском и Лужским Митрофаном.

Для справки:

РОО «Православная Миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» (Войсковая Православная Миссия)является консервативной традиционалистской общественной организацией, которая объединяет в своих рядах многих известных патриотов России, священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, сотрудников и ветеранов подразделений специального назначения и правоохранительных органов, деятелей науки и творческой интеллигенции.

Важнейшим своим делом Православная Миссия считает возрождение Третьего Рима — Русской Православной Самодержавной Монархии, во главе с Русским Православным Самодержцем и восстановление Российской империи — социально ориентированного государства — в ее исторических границах.

В круг интересов Миссии входит миссионерская и просветительская деятельность в детских домах, социально — реабилитационных центрах, местах лишения свободы, воинских частях и госпиталях, возрождение Православия как духовного стержня Русского народа, противодействие деструктивным религиозным организациям, пропаганда исторических традиций Российской Имперской Государственности, связи с российскими соотечественниками зарубежом.

Православная Миссия принимает деятельное участие в установлении памятников Святым, Русским Царям и Императорам, иерархам Церкви в России и Зарубежье.

За многие годы своей работы Миссия получила более 160 благодарственных писем.

Деятельность Организации благословлена священноначалием Русской Православной Церкви.

Руководителем Православной Миссии является Смыков Игорь Евгеньевич.

Служил в Пограничных войсках ФПС РФ.

После службы работал в частных аналитических структурах.

Совершал паломничество и жил на послушаниях в монастырях Русского Севера и Сибири.

Советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

Сопровождает в региональных и международных поездках Чудотворную мироточивую икону Святого Царя-мученика Николая Второго.

Советник руководителей ряда российских коммерческих фирм и благотворительных фондов.

Политтехнолог и специалист по PR.

С 2009 г. — по н.в. — Президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

Наградной Комитет Международной награды общественного признания «Слава России», заместитель председателя Наградного Комитета (с 2006 по н. в.).

Член Экспертного Совета Общероссийского общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».

Имеет Благодарность Высокопреосвященнейшего митрополита Лавра, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей (2006 г.), Благодарность Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей (2008 г.), кавалер ордена «Слава России».

Награжден ведомственными, церковными и общественными наградами России, иностранными династическими и монархическими орденами.

Инициатор и участник установления многих памятников Святым и Русским Императорам в России и Зарубежье.

Наряду с Национальным обществом ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого, один из инициаторов строительства в Гатчине Харлампиева монастыря и возвращения Гатчинских (Мальтийских святынь) — десницы Святого Иоанна Крестителя и иконы Филермской Божией Матери.

Сфера интересов: – PR, организация и проведение православных и общественных проектов, работа со СМИ, связи с аристократическими и религиозными кругами Европы.