Идеология глобального будущего в разумном самоопределении российского социума

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга»

Иоанн: 13:34

Самое заветное желание в коллективном самоопределении людей — это стремление уяснить облик «будущего», нашедшее исторически значимое выражение в связи с «глобализацией» мирового сообщества. Данный вопрос об определении жизненно-практического горизонта социального будущего человечества получил на информационной площадке постсоветской РФ «геополитическое осмысление» в статье известного отечественного политолога С.А. Караганова (См.: С.А. Караганов, Предсказуемое будущее? // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25453, 21.05.2019). Не соглашаясь с мнением многих зарубежных и отечественных коллег по научно-исследовательскому цеху об усилении в современном обществе неопределенности и непредсказуемости хода исторических событий, он вознамерился опровергнуть этот идеологический миф и убедить читателей в постижимости разумных контуров социального будущего. «Но берусь утверждать, – заявляет он, – что будущее достаточно предсказуемо. И на него можно и нужно влиять. Если, разумеется, крупные игроки знают, чего хотят, обладают энергией и мозгами, строят политику на более или менее рациональной и долгосрочной основе» (С.А. Караганов). По его мнению, сетования современных исследователей на повышение неопределенности в ходе социальных изменений связано с ростом информированности населения о происходящих процессах и усилением роли масс во влиянии на течение событий. В нынешние времена «информационной революции массам доступны гораздо более широкие возможности влияния на политику» (С.А. Караганов). Ученый утверждает, что наиболее верной картиной современной социальной действительности, почти «пророческой оказалась идея конфликта цивилизаций Сэмюэля Хантингтона» (С.А. Караганов).

Зловещий прогноз западного мыслителя наш ученый муж распространяет и на ближайшее будущее российского социума в его взаимоотношениях с государствами Западной цивилизации, сплоченными в своих антироссийских акциях политической волей и военной мощью США. «Возвращение противостояния стало необратимым в 2001 г. после выхода США из Договора по ПРО, что нельзя было интерпретировать иначе, чем стремление вернуть стратегическое превосходство. Особенно опасно это выглядело на фоне агрессий в Югославии и Ираке» (С.А. Караганов.). В данной проекции, коренная суть современного этап развития мирового сообщества определяется политической схваткой ведущих держав за «стратегическое превосходство» в определении глобального будущего человечества. «Санкции, – констатирует российский политолог, – которыми европейцы, как и американцы, сыпали еще до вспышки протекционизма в США, прямо оправдывались невозможностью применить военную силу» (С.А. Караганов).

Современный мир после крушения СССР вновь раздваивается в поляризации политических интересов стран Запад и Востока с тем отличием, что лидером восточного блока становится Китай, поддержанный военным и сырьевым потенциалом России. «Если Китай возьмет на себя роль первого среди равных, – проектирует российский научный эксперт разумную конфигурацию восточного блока, – начнет активно строить институты сотрудничества, прежде всего ШОС, сознательно погрузится в сеть связей и балансов – состоится партнерство Большой Евразии, как бы его ни называли: гигантский континент мирного сотрудничества и развития, взаимодействия великих культур» (С.А. Караганов). Нарастающая угроза военного столкновения мировых держав, оснащенных ядерным оружием, может быть остановлена лишь рождением новой «глобальной идеологии», способной обеспечить своими интеллектуальными ресурсами формирование многополярного мира и нацеленной на достижение согласия в отношениях между гражданами и народами, общественно-политическими системами и цивилизациями. «Де-факто уход коммунистической и закат либеральной идеологии образуют идеологический вакуум, за заполнение которого началась борьба. Он заполняется национализмом в его государственном, этническом и даже квазирелигиозном вариантах. Налицо запрос на новую идеологию для нового мира» (С.А. Караганов).

Оценивая большинство западных социально-исторических концепций малопродуктивными в описании будущего человечества, наш соотечественник указывает на «имперскую перспективу» в развитии глобального социума и рассматривает ее как ведущую тенденцию в качественном самоопределении мировой цивилизации. «Поразительно по своей неадекватности отрицание империализма и империй. США, главный адепт отрицания, – один из классических типов империи. …. Евросоюз – еще более классическая империя, правда, без императора. …А, может быть, империи не только есть, но и будут? И даже за ними будущее?» (С.А. Караганов). Но вместе с ростом «имперских амбиций» в политике современных держав неизбежно нарастает и угроза новой большой войны как главной практической установки государств в утверждении своего имперского величия. «Единственное, что может изменить все – большая война. Она сделает ход истории полностью непредсказуемым или вовсе его закончит. Уже не раз писал, что вероятность ее возникновения сейчас выше, чем когда бы то ни было с середины 1960-х годов. Но ее можно предотвратить умной политикой, многосторонним взаимным сдерживанием и активной борьбой за мир» (С.А. Караганов). Возникает судьбоносный для общества вопрос об идейной основе верной политики, способной спасти современный мир от ядерной катастрофы, о коренной сути «спасительной идеологии» разумного будущего человечества.

Однако уважаемый наставник кремлевского руководства страны уходит от проблемы определения генеральной силы такой «умной», рационально «взвешенной», конструктивной политики, ограничивая собственную мысль перечнем очевидных тенденций в развитии международных отношений. Среди этих очевидностей наиболее угрожающая ситуация для будущего России будет связана с политикой США по ослаблению российско-китайского геополитического сотрудничества. «Вашингтону, допустившему формирование полусоюзных отношений Москвы и Пекина, важно либо разгромить Россию, либо нейтрализовать ее, чтобы ослабить Китай, либо оторвать Пекин от Москвы» (С.А. Караганов). Обозначенные отечественным политологом три направления в подрыве дружественных отношений между РФ и Китаем намечают самую опасную для нас «логику» развития будущих событий, когда рост экономических связей КНР и США приведет к усилению международной изоляции России также и со стороны нынешнего «восточного партнера», последующему из-за этого экономическому истощению нашей страны и итоговому ее распаду в результате обострения внутренних антагонизмов, поддержанных вмешательством извне — как со стороны Запада, так и Востока. Нейтрализация такой «тотальной угрозы» будущему России предполагает полную концентрацию ее духовных сил для самоутверждения в глобальном социуме: она обречена всем ходом истории или стать «ведущей державой» мирового сообщества, или исчезнуть в исторической пучине. «Ситуация подвижна и прояснится скорее всего через 5–7 лет» (С.А. Караганов).

Важнейшим рычагом в поступательном развитии современной общественной практики служит, по общему мнению, передовая наука, определяющая технологические возможности самообеспечения любого суверенного государства и его безопасности от внешних угроз. К сожалению, принятый ныне российским руководством курс на сырьевую специализацию страны в международном разделении труда, нацеленную на бесперебойную поставку нефтегазовых ресурсов европейско-азиатским потребителям, в очень малой степени соответствует требования научного разума. Надо признать, что тезис С.А. Караганова о «разумной политике» в организации мирового сообщества совершенно не соответствует духу Кремля в проектировании будущего России, остается для россиян лишь добрым пожеланием абстрактного мышления, а не главным императивом практических действий российской власти.

Наиболее актуальной целью геополитической стратегии России в реалиях формирующегося глобального социума должно стать, по мнению Караганова, преодоление последствий идеологии «тоталитаризма» в международных отношениях, что предполагает уход мирового сообщества от однополярного и двуполярного устройства к многополярному, нацеленному на сотрудничество политически разных социальных систем. «Из-за нарастающего изменения соотношения сил в мире не прекратится деградация большинства институтов, доставшихся от предыдущих мировых систем – двухполюсной и однополюсной. Эти институты либо устарели, либо вредны, продлевать им жизнь, участвуя в их работе, все более бессмысленно или контрпродуктивно» (С.А. Караганов). Разработка новой конструктивной идеологии многополярного, «всемирного содружества» стран, народов и цивилизаций, обращенной к реалиям глобального социума, и является самой важной задачей в самоопределении российской государственной воли.

Утверждение разумного будущего в жизни мирового сообщества исключает произвол в действиях народов и социальных систем, способный привести к новой вспышке военного безумия. Поэтому мы никак не можем согласиться с «главной рекомендацией» уважаемого политического эксперта руководству страны: «Правил больше нет. За осознание этого мы должны быть благодарны Трампу, который говорит и делает то, что раньше лицемерно скрывали» (С.А. Караганов). Поскольку данный вывод полностью отвергает «разумный характер» социальной жизни людей, постольку он не может служить стратегической установкой российской политики в созидании будущего. Правила в мире есть, но они носят не «звериный», а «духовный» характер, то есть на порядок выше тех, что определяли жизнь российского общества последние 30 лет и которые очень наглядно обозначены Карагановым с позиции российской действительности в утверждении: «Если миру предлагают «закон джунглей», нужно действовать по «законам тайги» (С.А. Караганов). Новые, «духовные правила» разумного сотрудничества людей, народов и государств в претворении совместного будущего задаются глобальному социуму к практическому исполнению законами «мировой целостности».

Основным показателем формирования адекватной политической воли в жизненной практике постсоветской РФ ныне становится концептуальная разработка «глобальной идеологии», способной обозначить максимально общие контуры мироздания и обеспечить максимально широкий и конструктивный диалог мирового сообщества. Идейная суть такой глобальной идеологии сотрудничества народов и государств была представлена людям 2000 лет назад высшей мудростью «Евангелия от Иоанна»: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн: I–1). Современное понимание данного утверждения о созидающей силе мирового Слова получило свою системную реализацию в научно-философской концепции «онтологического символизма» (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М.,Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016).

Но для того, чтобы передовая идеология заработала во благо России и сплотила россиян в реализации общего дела, необходимо прежде освободить страну от «идейных кандалов», наложенных на нее в 1993 году рядом требований новой Конституции от ЕБН. Так, статья №13 запрещает россиянам иметь общегосударственную, национальную идеологию: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». А статья №15 утверждает своим заключительным положением верховенство в российском социуме международного, то есть иноземного права: «4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Такая ситуация невольно наводит на мысль о полуколониальном состоянии постсоветской России, где первые лица государства лишь талантливо изображают свой суверенитет в принятии властных решений, а на деле находятся «под колпаком» внешнего управления.

Будем надеяться, что Кремль услышит, наконец, «трубный глас» современной Русской идеологии по самоопределению разумного будущего России в реалиях глобального социума.

Гореликов Л.А. – д. ф. н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.