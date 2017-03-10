И воссоздатся корабль – РОССИЯ, в своей красе и пойдёт своим путем, Богом предназначенным!

Из беседы главного редактора Общероссийской газеты «КГБ – информ» Сергея Холодова с начальником Войсковой Православной Миссии Игорем Смыковым.

Дорогой Игорь Евгеньевич, в этом году исполняется столетие трагических событий, приведших к падению Российской империи и установлению «диктатуры пролетариата». Планируется ли проведение каких – то мероприятий, посвященных этому?

Да, 15 марта 2017 г. исполняется 100 лет со дня февральского переворота, повлекшего за собой свержение Императора Николая Второго, арест Царской Семьи и Их гибель, и гибель множества патриотов России – дворян, духовенства, купцов, казаков, крестьян и рабочих, гибель Империи…

Это был военный заговор генералов, высшей аристократии и олигархов, осуществленный при деятельном участии иностранных спецслужб и масонства, одна из первых «цветных революций», что будут сотрясать мир весь 20 век и до сего дня.

Россия стояла накануне своей победы в Великой войне. На март 17 года планировалось генеральное наступление по всем фронтам, высадка десанта и захват Гибралтара и Дарданелл силами Черноморского флота, разгром Турции и освобождение Константинополя. По итогам войны Россия получала протекторат над Святой Землей и становилась мировым гегемоном.

Император Николай Второй был величайшим Царем за всю историю России. Он был истинно христианским политиком мирового уровня, на десятки лет опередившего свое время. Ему бы царствовать в наше время, цены бы Ему не было.

Но предают, как известно, всегда свои. И Христа предал Иуда.

В 2017 году будут проведены многие памятные мероприятия, посвященные гибели Российской империи. Это и открытие новых памятников Государю и Его Августейшей Семье, проведение конференций и круглых столов, посвященных осмыслению трагических событий, выпуск кино и документальных фильмов, книг. Но самое главное – это молитвенное почитание подвига Святой Царской Семьи, покаяние православных людей перед Господом за грех участия своих предков в свержении Царской власти, организация памятных церковно – общественных мероприятий по епархиям Русской Православной Церкви.

Молитвенное почитание Святых Царственных Мучеников растет по мере того, как люди узнают о Них правду.

Как Вы относитесь к инициативе главного раввина Берл Лазара, высказанной им недавно о захоронении мумии Ленина из мавзолея?

Инициатива запоздала на четверть века. Это все сделать нужно было еще в начале 90 –х. Ведь Мавзолей очень непростой объект, это зиккурат, оккультное сооружение, имеющего предназначение для связи тайных жрецов с демоническими существами из Потустороннего мира. Это отголоски сатанинских культов древней Месопотамии, Вавилона и Шумера.

В зиккурате находится мумия того, который«живее всех живых», по оккультной терминологии — терафима, который положен в стеклянный саркофаг в центре пентограммы Люцифера. Руки мумии сложены в особом положении: он принимает и передает энергию смерти, тлена и разрушения. Пока он «работает» — над народом висит Морок, народ «спит».

В Библии написано указание Господа, чтобы люди не делали себе терафимов и не покланялись им. Посему, конечно же, нужно захоронить то, что осталось от «вождя мирового пролетариата», зиккурат снести, а на его месте построить величественный храм в честь Святой Царской Семьи, Новомученников и Исповедников Российских. И не нужно сравнивать мумию ВИЛа с мощами православных святых, как нам тут пытаются внушить некоторые функционеры КПРФ.

Также необходимо и разобраться с захоронениями у Кремлевской стены, где наряду с действительно выдающимися деятелями советской эпохи похоронены и крайне сомнительные личности.

Также было бы необходимо и заменить звезды на башнях Московского Кремля на двуглавые орлы…

Чем скорее, тем лучше. Это планировалось сделать еще в правление Ельцина. Но как только об этом стало известно, тут же ему пошли звонки от лидеров западных держав, международных гуманитарных организаций и он побоялся пойти на возвращение традиционного символа Российской государственности, двуглавого орла, на Кремлевские башни. Миром правят символы, и многие влиятельные противники сильной России не хотят ее возвращения на традиционный путь развития.

Вокруг России усиливается напряженность. К нашим границам перебрасываются воинские подразделения из США и бронетехника…

Не впервой иностранным контингентам удобрять собою Русскую землю. Били ордынцев, били поляков, шведов, французов, англичан, немцев, надо побьем и ныне. Все им неймется. Хотят завоевать Россию и разделить на части, боятся Православной Самодержавной России. Нам с Вами терять нечего, у нас нет ни домов, ни счетов за границей, и никуда из России мы не собираемся уезжать. И чужих земель нам не надобно. Не так страшен враг внешний, как внутренний, все эти олигархи – аллигаторы, наворовавшие народную собственность и препятствующих прогрессивному развитию России.

Как и 100 лет назад, враг делает ставку на организацию внутренней смуты в России, осуществление государственного переворота силами компрадорской буржуазии. Опять пытаются разделить народ на белых и красных, но все это нам чуждо. Мы – Царские! Как умеем, верим в Господа и верим в исполнение пророчеств святых в Земле Российской просиявших, о возрождении Царского Престола в России.

“Перед концом времён Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех святых: “Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское – Гога и Магога, пред которым в трепете все народы будут”. И всё это – все равно как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Соединенными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией…”

Преподобный Серафим Саровский, 1825-32г

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное Предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и мучеников… Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия — жребий Царицы Небесной и Она о ней заботится и сугубо о ней ходатайствует. Весь сонм святых русских с Богородицею просят пощадить Россию.

В России будет процветание Православной веры и прежнее ликование, но только на Малое время, — ибо ПРИДЁТ Страшный Судия Господь Иисус Христос — СУДИТЬ живых и мёртвых. Русского православного царя будет — бояться даже сам антихрист. При антихристе – Россия БУДЕТ самое МОЩНОЕ царство в мире.

А все другие страны, кроме России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Сербии, Греции и еще ряда небольших стран и земель, — БУДУТ под властью антихриста.

«Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство, — предсказывал преподобный Лаврентий Черниговский (†1950), — Окормлять его будет царь православный — Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Евреи из России выедут встречать в Палестину антихриста, и в России не будет ни одного еврея. Гонения на Церковь Православную не будет.

Свершатся надежды русские. На Софии в Царьграде – воссияет Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится земля Русская и процветёт аки крин небесный…

Монах прозорливец Авель Вещий.

Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата, и в Оптиной пустыне будет еще семь светильников. 7 столпов Православия.

Иеромонах Нектарий Оптинский, 1920 год.

Явлено будет всему миру чудо Великое! И все щепки, все обломки волею Божею соберутся и соединятся и воссоздатся корабль – РОССИЯ, в своей красе и пойдёт своим путем, Богом предназначенным! Так это и будет явное всем чудо.

Иеромонах Анатолий Потапов. 1922 год.

Опубликовано в февральском номере Общероссийской газеты «КГБ – информ», 2017 г.