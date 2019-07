Храму на Крови Екатеринбурга передана икона Царя Николая, побывавшая в Космосе

0 июля 2019 года в Храм на Крови г. Екатеринбурга была привезена чтимая святыня Русского православного мира — Чудотворная мироточивая икона Царя Николая Второго.

Святыню сопровождали: Хранитель Олег Иванович Бельченко, член Экспертного Совета Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», советник Первоиерарха РПЦЗ, начальник Войсковой Православной Миссии, казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца Игорь Евгеньевич Смыков и тележурналист Елена Юрьевна Козенкова.

В этот памятный день, выпавший в канун праздника Казанской иконы Божией Матери, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа»,начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков торжественно передал в дар Храму на Крови бумажную икону Святого Царя Николая, побывавшую в Космосе и рассказал прихожанам историю этого знаменательного события.

Старший священник Храма на Крови протоиерей о. Максим Миняйло с благодарностью принял святую икону и сообщил, что отныне она будет храниться в этом святом для всех почитателей памяти Святой Царской Семьи и Династии Романовых месте.

В Храм на Крови, возведённый на месте Ипатьевского дома, где была зверски замучена Царская Семья и Их верные Слуги, приезжают люди со всего мира.

Идея отправить иконы Святого Царя Николая в космос возникла, кстати, именно в Храме на Крови. Здесь в нижнем храме, в правом приделе висит небольшая бумажная икона Царской Семьи, побывавшая на космической орбите.

«В марте 2018 года с Международной космической станции вернулись на землю несколько бумажных икон – копий всемирно известной Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая. Иконы несколько месяцев в составе Российско — американо — японского экипажа «Союза МС — 07» (Космонавт А. Н. Шкаплеров, астронавты: С. Тингл, Н. Канаи) облетали земной шар, совершив таким образом Крестный космический ход вокруг планеты Земля.

Проект облёта был подготовлен по инициативе Войсковой Православной Миссии и посвящён светлой памяти Святого Государя Императора Николая II Александровича и Его Семьи, 101 -я годовщина убиения которых была отмечена в этом году.

Бумажные иконы Святого Царя Николая были отпечатаны по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона в память 400 — летия воцарения Дома Романовых в России.

Перед полетом Иконы были освящены в Храме на Крови г. Екатеринбурга по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Побывавшие в Космосе святыни планируется передавать в наиболее значимые храмы и монастыри Русской Православной Церкви, связанные с судьбой Династии Романовых: Ипатьевский Костромской монастырь, Московские обители, храмы Санкт – Петербурга, Храм на Крови г. Екатеринбурга, монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, храмы Русского Зарубежья.

Полет в Космос икон Государя Императора Николая II Александровича отнюдь не случаен, ведь подготовка к прорыву в Космос началась именно в Его царствование.

От том, что начало космических путешествий ведет отсчет от работ Константина Циолковского, награждённого Императором Николаем II за свои труды Императорскими орденами Святого Станислава и Святой Анны 3-й степеней и опубликовавшего еще в начале века свое «Исследование мировых пространств реактивными приборами» известно многим. Менее известно, что уже в 1916 году Александром Игнатьевичем Шаргеем рассчитана траектория полета на Луну, позже использованная США в рамках программы «Аполлон», так называемая «Трасса Кондратюка».

Дело в том, что царский и белый офицер Шаргей в 1919 году, опасаясь репрессий вынужден был сменить имя на имя Юрия Васильевича Кондратюка, под которым и прожил до конца жизни. Отсюда и название Лунной трассы.

Характерно, что сам ученый считал вполне возможным осуществить полет на Луну еще при тех технических возможностях, которые наличествовали на момент написания работы. Так что не будь революции, полет русских космонавтов по «Трассе Шаргея» мог бы осуществиться лет за тридцать до полета Армстронга. Об этом сейчас пишут даже произведения в жанре альтернативной литературы.

В 1907 году в Ферганской долине начинается разработка первого в истории России уранового рудника, который был закрыт лишь в 1954 году в связи с истощением руды.

В 1910 году Вернадский отмечает, что «человечество вступает в новый век лучистой ‒ атомной энергии», которая дает «силу и власть, перед которыми может побледнеть то могущество, какое получают владельцы золота, земли и капитала». А в 1911 году открывается первая радиевая лаборатория Академии Наук.

В том же 1911 году Ефим Лондон издал первую в мире монографию по радиобиологии. И наконец, в 1914 году Николай II одобряет государственное финансирование исследований радиоактивных металлов. Так что первые шаги к атомным технологиям были сделаны еще в «отсталое царское время» при непосредственном участии Государя Императора.

Из рассказа Александра Валентиновича Глушко, сына выдающегося российского инженера и учёного в области ракетно-космической техники, одного из пионеров ракетно-космической техники, основоположника советского жидкостного ракетного двигателестроения, Главного конструктора космических систем, генерального конструктора многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия – Буран» академика Валентина Петровича Глушко:

«Летом 1914 г. в Одессу на яхте «Штандарт» в сопровождении отряда миноносцев прибыл император Николай II со всей августейшей семьей. Императора встречала изысканная публика, весь цвет одесского бомонда: почётные граждане, банкиры, предприниматели, торговые и промышленные воротилы, интеллигенция. В нарядной толпе встречающих августейших особ верноподданных было празднично одетое семейство Глушко. Почётный караул. Военный оркестр исполнил гимн «Боже, Царя храни!». Городской голова преподнёс императору хлеб-соль на резном блюде. Валентин, сидя на плечах отца, с восторгом смотрел на божьего помазанника и свиту российского императора. А вокруг, украшенная по случаю приезда императора, Одесса. Проводить императора, направляющегося в царском поезде в военные лагеря, собралось множество народа. Привокзальная площадь не смогла поместить всех желающих посмотреть на царя.

Желая подойти ближе, Валентин спустился на землю и, встав на четвереньки, пополз между ног, рискуя быть растоптанным. Пётр Леонтьевич очень поздно понял, что затеял его сын и начал нервничать, поняв, чем это может закончится. Тем временем, Валентин спокойно пролез не только между ног зрителей, но и сквозь оцепление. Засмотревшиеся на императорскую свиту жандармы и полицейские проворонили мальчишку, выползшего на дорогу.

Поняв, что он переборщил, Валентин, стал разворачиваться, чтобы ползти обратно, пока не увидел перед собой начищенные сапоги. «Ой…» – мальчик медленно поднимал голову, понимая, что сейчас будет наказан. Почувствовав, что тот, на кого он наткнулся, стал нагибаться к нему, Валентин ожидал увидеть грозное лицо какого-нибудь жандармского генерала или самого генерал-губернатора Одессы, но, вместо этого, он увидел улыбающееся лицо императора Николая II. «Ой…» – ещё раз произнёс мальчик. Николай взял его на руки и, улыбаясь, спросил: «Господа, чей это сын?»

Сходящий с ума отец, поднял руку: «Мой, Ваше Императорское Величество…». Император подошёл к тому месту, где стоял отец мальчика и, попросил пропустить его ближе к сыну. Он посмотрел на ребёнка, по щекам которого текли слёзы, а глаза светились счастьем. «Я тоже как-то плакал сидя на руках у деда, считая себя самым счастливым на Земле, – он повернулся к отцу. – Больше не теряй своего сына, а то он совсем уползёт и никто не сможет его найти…», – улыбнувшись, он поцеловал мальчика в мокрую щёку и передал отцу. Как вспоминал потом сам В.П. Глушко, увидев его глаза, он решил, что посвятит всю свою жизнь помощи этому человеку в его великих делах. Ведь эти глаза умоляли о поддержке. Они были похожи на бездонную пропасть, до краёв наполненную болью. И с каждым шагом, эта боль выплескивалась наружу в виде еле заметных капелек слёз. И это сочетание глаз и, дарившей радость, улыбки пленяли тебя навсегда.

Когда в 1918 г. он узнал о расстреле царской семьи, то для него рухнул весь мир, он потерял смысл для жизни и начал становиться на путь воров и бандитов. Только лишь книги Жюля Верна «Из пушки на Луну» и «Вокруг Луны» вернули ему желание жить и дали силы для дальнейшего созидания. Но это будет позже, в 1923 г.

С тех пор на всю жизнь В.П. Глушко сохранил память об увиденном императоре Николае II и его семье, не смог смириться с их участью и всегда обходил эту тему стороной. Когда же его младший сын Александр родится в день убийства царской семьи, то он перенесет дату его рождения на один день позже. И все родственники многие годы будут помнить об этом, выдавая цифры на бирке, как ошибку, допущенную в роддоме.

Святые Царственные Мученики зорко берегут тех людей, которые встретились на их жизненном пути, и тех, кто трудится для блага Святой Церкви и Государства Российского.

В 1910 г. статский советник Николай Викторович Слетов представил на рассмотрение проект самодвижущейся мины своей конструкции. При помощи своего друга члена Государственного совета и Председателя III Государственной Думы А.И. Гучкова, он получил возможность для постройки одного образца своей мины и её испытания. Ответственным за испытания был назначен генерал-лейтенант флота С.И. Зилоти. Во время одного из испытаний был достигнут эффект кавитации, а это значит, что теперь мина могла разогнаться до любой скорости в очень короткие сроки. О результатах этих испытаний было доложено императору. Николай II лично приехал на очередное испытание, где, убедившись в реальности того, что ему доложил А.И. Гучков, дал возможность для продолжения работ, выделив необходимое для этого финансирование.

Мировая война всё перевернула. В силу своей связи с западными заводами, Н.В. Слетов был вынужден скрывать своё авторство и выдать за автора сына своего друга купца Ивана Тихомирова, безграмотного Николая. Он же (Н.И. Тихомиров) подал заявление на получение привилегии и в 1915 г. получил отказ. Только после октябрьского переворота об этой работе вспомнили и, разыскав этого Н.И.Тихомирова, заставили его доделывать «свой» проект, а тем временем продолжили поиски настоящего автора. Так начала работу Лаборатория по разработке изобретений инженера Н.И.Тихомирова (будущая Газодинамическая лаборатория, организация, с которой началась вся советская космонавтика). Поиски продолжились до 1924 г., когда его нашли, Н.И. Тихомирова приняли на работу на должность красноармейца хозкоманды Академии ВВС РККА имени профессора Н.Е. Жуковского, а саму Лабораторию перевели в Ленинград, куда приехал уже сам Н.В. Слетов, который поменял себе отчество и фамилию, став Н.И.Тихомировым. В 1929 г. он принял на работу будущего академика и основоположника отечественного ракетного двигателестроения В.П. Глушко. В том же году он был арестован по делу арткома и расстрелян».

Таким образом Царская Россия была отнюдь не отсталой страной с сохой, где лаптем щи хлебали, а современным государством, где семимильными шагами развивалась наука и экономика, строились новые города и заводы, шла электрификация, прокладывались современные железные дороги, создавались новые виды войск: подводный флот, авиация, танки и бронетехника, развивалось автомобилестроение.

Император Николай II огромное значение придавал просвещению Русского народа.

После свержения Монархии многие видные ученые, опасаясь за свои жизни, были вынуждены покинуть Россию.

Пришедшие к власти большевики во многом воспользовались проектами Государя , проводя индустриализацию СССР.

Мы же можем с уверенностью сказать, что если бы не Февральский переворот 1917 года, русские космонавты полетели бы в Космос лет на 20 раньше, мы жили бы в совсем другой стране, и общественный строй был бы наиболее благоприятным для Русского народа и других коренных народов Российской империи.

Фильм архимандрита Гавриила Коневиченко «150 лет со Дня рождения Государя Николая Второго»: https://www.youtube.com/watch?v=URjmGqJezUQ

ЧУДОТВОРНАЯ МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА ЦАРЯ НИКОЛАЯ ВТОРОГО

Краткая справка:

Первообраз московской мироточивой иконы Царя-Мученика был написан в 1996 г. в США, в Калифорнии иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства – со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы – клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 г. родился Государь, и святителя Николая Чудотворца, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году). Икона имеет торжественный и праздничный вид. Размер иконы с киотом составляет 43х37 см.

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная московскому хирургу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота, 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни Царской Семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью Государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев – духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

В 1999 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго икона Царя – Мученика приняла участие в Крестном облете по периметру границ б. Российской Империи.

Народное почитание Царя-мученика подготовило канонизацию Царской Семьи в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года в возрожденном Храме Христа Спасителя в Москве и облегчило процесс воссоединения двух частей Русской Церкви – РПЦ и РПЦЗ в мае 2007 года.

В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

Чудотворная икона Царя Николая находится под особым духовным попечением Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона.

Мироточивый иконописный образ Русского Царя известен во многих монарших домах Европы и в аристократических кругах, исповедующих традиционные христианские духовно – нравственные ценности.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран – Германию, Австрию, Бельгию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. Святой образ обильно источает миро по молитвам верующих об Отечестве, о русском народе в России и рассеянии, с ней связаны исцеления людей от разных недугов, онкологических заболеваний и разрешение сложных жизненных ситуаций, о чудотворном образе сняты документальные фильмы, изданы книги.

Икона несет очень большое социальное служение, посещая воинские части, ВУЗы, больницы и госпитали, места лишения свободы, отдаленные монастыри и храмы.

Икона Царя Николая отметила своим присутствием важные географические точки Русского мира:

В 1999 г. во время бомбежек НАТО Икона находилась в столице братской Сербии Белграде, посетила горячие точки и Косово.

В 2000 г. Икона Государя возглавила в Пскове похоронную процессию российских воинов — десантников, погибших в Аргунском ущелье.

В 2002 г. был организован и проведён Морской Крестный ход на боевых кораблях Черноморского Флота по местам боевой славы Св. Адмирала Флота Российского Феодора Ушакова.

Во время воссоединения Крыма с Россией икона Государя находилась на южных рубежах России.

9 мая 2016 г. эту икону пронесла прокурор Крыма Наталья Поклонская в рядах «Бессмертного полка» в г. Симферополе.

Когда чудотворный образ Государя не путешествует, он хранится в Москве, в храме Вознесения Господня на Гороховом поле (настоятель протоиерей Василий Голованов).

Хранителем иконы является Олег Иванович Бельченко. В региональных и зарубежных поездках икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков, начальник Войсковой Православной Миссии, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

THE MIRACULOUS MYRRH-STREAMING ICON OF TSAR NICHOLAS II

Brief information:

The prototype of the Moscow myrrh-streaming icon of the Martyr Tsar was painted in 1996 in the USA, in California by the icon painter Pavel Tikhomirov on request of the representatives of the Russian Orthodox Church Outside of Russia. The Emperor is depicted in sacred coronation garments, with a cross on his chest and signs of royal dignity — with the Scepter and the Power in his hands. In the upper corners of the Icon there is a mark with the images of the saintly righteous Job the Suffering, on the day of whose memory the Emperor was born on May 6/19, 1868, and Saint Nicholas the Wonderworker, in whose honor he was baptized. Below is the signature: «This holy icon was painted for the glorification of the Martyr Tsar in Russia» (Royal Passion-bearers were glorified by the Russian Church Outside of Russia in 1981, and by the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate in 2000). The icon has a solemn and festive appearance. The size of the icon with a kiot is 43×37 cm.

In 1997, colored lithographs of the Icon were brought from the U.S. to Russia and dispersed among Orthodox parishes and families. One of them, presented to the Moscow surgeon Oleg Ivanovich Belchenko, exuded the myrrh on the day of the anniversary of the October coup, November 7, 1998. Since then, the fragrant myrrh has begun to flow from the image every day. The fragrance and myrrh flow of the icon is especially strong during the memorable days of the Royal Family. Miro often flows not only from the Icon, but also over the glass of the kiot.

In the 1990s, the icon of the Emperor, which had not yet been canonized by the Russian Orthodox Church, was brought to many churches with the blessing of three Elders: the confessor of the Trinity-Sergius Lavra, Archimandrite Kirill (Pavlov), Archpriest Nikolai Guryanov from the island of Zalit, and Valaam’s Elders, Hieroschemamonk Raphael (Berestov).

In 1999, with the blessing of His Holiness the Patriarch of Moscow and All Russia Alexy the Second, Icon of the Tsar-Martyr took part in the Crusade along the perimeter of the borders of the Russian Empire.

The national veneration of the Tsar-Martyr prepared the canonization of the Tsarist Family as saints of the New Martyrs and Confessors of Russia at the Jubilee Council of Bishops of the Russian Orthodox Church on August 20, 2000, in the revived Cathedral of Christ the Savior in Moscow, and facilitated the process of reunification of the two parts of the Russian Church — the Russian Orthodox Church and the Russian Orthodox Church — in May 2007.

In recent years, the icon has been in Russia and is kept by representatives of the Orthodox Mission.

The miraculous Icon of Tsar Nicholas is under the special spiritual care of Metropolitan Hilarion, First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside Russia.

The myrrh-streaming icon image of the Russian Tsar is known in many European monarchies and aristocratic circles, which profess traditional Christian spiritual and moral values.

The Icon was brought to more than fifty dioceses and a number of countries — Germany, Austria, Belgium, Serbia, France, Montenegro and Greece. The holy image exudes profusely myrrh through the prayers of believers for the Fatherland, for the Russian people in Russia and scattering, it is associated with the healing of people from various diseases, cancer and the resolution of complex life situations, about the miraculous image filmed documentary films, published books.

The icon carries a very large social service, visiting military units, universities, clinics

and hospitals, places of detention, remote monasteries and temples.

The Icon of Tsar Nikolai noted with its presence important geographical points of the Russian world:

In 1999, during NATO bombing, Icon was in the capital of brotherly Serbia, Belgrade, and visited hot spots and Kosovo.

In 2000, Icon of the Emperor headed the funeral procession of Russian paratroopers killed in the Argun Gorge in Pskov.

In 2002, the Sea Cross Procession was organized and conducted on warships of the Black Sea Fleet in the places of military glory of St. Admiral of the Russian Fleet Feodor Ushakov.

During the reunification of Crimea with Russia the Icon of the Emperor was on the southern borders of Russia.

On May 9, 2016, this Icon was carried by Crimean Prosecutor Natalia Poklonskaya in the ranks of the «Immortal Regiment» in Simferopol.

When the miraculous image of the Emperor does not travel, it is kept in Moscow, in the Church of the Ascension of the Lord on the Gorokhov field (rector Archpriest Vasily Golovanov).

The keeper of the Icon is Oleg Ivanovich Belchenko. In regional and foreign trips the Icon is accompanied by Igor Smykov, head of the Orthodox Military Mission, President of the «Russian Orthodox Mission for the Revival of the Spiritual Values of the Russian People».