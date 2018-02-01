Храм-памятник вместо американских небоскребов!

В декабре 2017 года (к именинам Государя Николая Александровича) Мосгосстройнадзор оскорбительно для православного народа выдал разрешение на строительство двух американских небоскребов на площади Курского вокзала за домом Боткиных (Доктор Боткин был убит вместе с царской семьей). Застройщик — компания ООО «Эссет менеджмент».

Две семнадцатиэтажные башни по смыслу перекликаются с 1917 годом.

Варварская застройка связанного с Императором Николаем II Курского вокзала велась в один период со сносом дома Ипатьева. Помнившее Государя историческое здание вокзала было полностью изуродовано и спрятано от глаз народа.

Это единственный вокзал столицы которому не был сохранен исторический облик!

По замыслу царского правительства он связал Москву с Петроградом, Севастополем, Крымом, Курском, Ельцом, Владимиром, Нижним-Новгородом. Отсюда Император ехал во Владимир, Суздаль и Боголюбов замок, после чего его гибель поразительным образом повторила гибель Князя Андрея Боголюбского (в деле расследования убийства царской семьи этот ключевой факт умалчивается).

Господь устроил так, что блаженную память Царя-Мученика и благоверного великого князя Андрея Боголюбского, Православная Церковь отмечает в один день – 4/17 июля.

И вот после застройки Курского вокзала пришла очередь и дома Боткиных.

Причем замысел застройщиков умышленно дублирует «близнецов» Нью-Йорка в тени которых оказался православный храм Святого Николая (в церкви имелись частицы мощей святых поднесенные Николаем II). Об этом не рассказывали СМИ, акцентируя внимание исключительно на небоскребах, что лишний раз подтверждает спланированость Нью-Йоркской трагедии и главенствующую роль в ней православного храма связанного с убиенным императором Николаем.

Фирма из США недавно занималась застройкой храма Святителя Николая в Мокринском переулке Москвы, никак не отметив место его нахождения!

Скажем свое слово в защиту исторического памятника Императорской России-Дома Боткиных и Курского вокзала!

Вместо американских небоскребов пора установить храм — памятник царской семье, Верховному атаману всех казачьих войск и доктору Евгению Боткину.

Пусть царская дорога к святыням Крыма, Курска, Ельца, Царицына, Екатеринодара, Донецка, Подольска, Чехова, Серпухова, Тулы, Орла, Белгорода, Богородска, Ижевска, Челябинска, Владимира и Нижнего-Новгорода будет ознаменована не американскими небоскребами, а освещена русским православным храмом во имя царственных страстотерпцев!