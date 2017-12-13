ХОРУГВЕНОСЦЫ В ТАЙНИНСКОМ

Давно замечено, что после очередного мероприятия Союза Православных Хоругвеносцев, в стране и мире начинают происходить важные события, как будто кто-то неведомый следит за нами и, посмотрев сообщения о наших акциях, принимает решение к исполнению.

Да и на самих мероприятиях часто происходят порой не заметные на первый взгляд чудеса — то солнце выглянет в важный момент, то радуга появится, прогремит гром средь ясного неба, чёрный ворон укажет долгим полётом путь в степи или бабочка сядет на хоругвь Царя – Искупителя…

И мероприятия проводятся часто по наитию, с искушениями до и после, но всегда в какой-то особенный и важный момент.

Вот и в этот раз мы с Леонидом Донатовичем давно хотели провести Крестный ход и молитвенное стояние в селе Тайнинском у «второго» памятника Царю Мученику Николаю II. «Первый» памятник который мы открывали с Вячеславом Михайловичем Клыковым в мае 1996 года — это уже более 20 лет, назад был взорван… Но вскоре на прежнем месте был установлен «второй» памятник, и много с тех пор, как говорится, утекло воды, в речушке, что течёт неподалёку. А мы всё не приезжали, хотя объездили за это время всю Имперскую Россию и даже в Сербии были и Черногории, в Греции, на Афоне, а сюда рядом со МКАДом не могли добраться, знать ВРЕМЯ не настало.

И вот в воскресный декабрьский морозный день мы, наконец, приехали.

Приехали, как говорится, по полной программе с 12 большими знамёнами, одним небольшим знаменем «Православие или смерть» и нашей теперь главной хоругвью Царя мученика Николая II – Искупителя, и нас 15 человек — Валерий, Игорь, Алексей, Александр, Степан, Михаил, Юра, Максим, Павел, Илья, Алексей, Сергий, Денис, Александр и … девочка Мария.

Давно, очень давно мы не выходили с таким количеством знамён.

Не сразу нашли мы дорогу и к Храму Благовещения и к самому Памятнику — так много времени прошло, и сначала было непонятно как к нему подойти. В те уже далёкие годы к памятнику вела просёлочная дорога, а теперь ограда вокруг храма, а дальше узкая еле заметная дорожка. Вот по ней мы и пошли, взяв разобранные хоругви на плечи. День был хмурый, пасмурный. Небо было затянуто пеленой низких серых облаков.

Шли по ледяной дорожке к видневшемуся вдали изваянию. Подойдя, увидели, что памятник огорожен небольшим заборчиком со вратами. Врата оказались на верёвочке, о чем было радостно сообщено. Рядом с памятником – небольшой скверик с лавочками, где мы и начали собирать хоругви. Внезапно серая пелена на небе прорвалась, и нас осветили лучи животворящего солнца. Все это заметили и приободрились, так всегда бывает на наших мероприятиях. Работали споро, собирая древки, закрепляя на них знамена, подымали, примеривались, выстраивались.

И вот всё собрано – вся 15 человек стоим на изготове – одно целое, одна команда, один отряд Православных Христиан. Все сомнения отброшены – выступаем.

Запели «Царю Небесный», затем «Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от жидов…»

Прошли малый круг внутри скверика и вышли на большой круг вокруг Памятника – Храма, где словно в алтаре стоял Мученик – Николай II наш Царь – Искупитель.

Взбранной Воеводе Победительная!… На втором круге Игорь Игоревич сказал: «Пусть Мария пойдёт впереди». И девочка Маша со светлыми волосами и голубыми глазами со знаменем — с Андреевским крестом на красном фоне на золотом древке — пошла впереди. Не даром же её зовут Маша – в это день 3 декабря 2017 года, в воскресенье, было Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

На третьем круге грянули «Боже Царя храни!» И вот приблизились к вратам Храма – Памятника. Русская девочка Мария вошла первой и по ступеням поднялась к «алтарю» где возвышался Царь Николай II Александрович. И только позже я понял это было маленькое чудо, ибо именно в этот день Церковь готовилась к празднованию Введения во храм Пресвятой Богородицы…

Стали полукольцом вокруг памятника. Знамена со священными изображениями обступили Царя, устремляясь Крестами к Небу. И Небо видело это. И мы стояли и пели «Боже Царя храни!». Было как-то хорошо и благостно вот так стоять всем месте со знамёнами и петь. Потом Максим сказал, что надо сказать слово. Да, действительно, теперь не хватало ещё СЛОВА. Я чуть передохнул, собрался и, стоя со знаменем «Последних времён», сказал:

— Сегодня накануне стремительно приближающего столетия самого трагического события в Русской истории – убиении Царской семьи мы – Хоругвеносцы пришли на это святое место, где останавливались наши Цари и Царицы, начиная с Ивана Грозного — почтить память Царственных мучеников.

— Наш Царь принес Себя и Свою Семью в Искупительную Жертву за нас с вами, за Россию, за Русский народ и в конечном итоге за всех православных, живущих на земле, ибо без России уже ничего не было бы. И тьма поглотила бы всё. Только существование Православной России удерживает мир от полной гибели.

— Поэтому мы – Хоругвеносцы, выступаем с инициативой, которая впервые была озвучена на Русском марше – 2017 называть Царя мученика Николая II Александровича – Искупителем, по древней русской народной традиции. Искупитель – это не церковный чин, это народное прозвище, напоминающее всему Русскому народу о подвиге Царя мученика до скончания века.

— Мы все должны помнить об этой великой Искупительной Жертве и нести каждый свой Крест до конца, так же как нёс его наш Царь. Да поможет нам в этом Господь Бог! Аминь.

И снова выглянуло солнце, теперь как-то пробившись сквозь всю толщу облаков.

Мы подняли знамёна и пошли с пением «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам..», неся впереди хоругвь Царя – Искупителя…

И в конце «Так за Царя, за Русь за нашу Веру, мы грянем громкое: Ура! Ура! Ура!»

Собрали хоругви. На обратном пути зашли в Благовещенский храм, что стоит с древнейших времён и помнит наших Русских Царей.

А когда уже ехали назад, в машине, Алексей сказал: – А вы бабочек видели?

— Трёх таких небольших – на вроде мотыльков. Они летали вокруг хоругви Царя — Искупителя.

— Я когда Степану сказал, он засмеялся. Какие бабочки в мороз? Но их видел и Сергий… Три бабочки — три Ангела сопровождали хоругвь Царя Николая II Александровича.

А через три дня – 6 декабря Президент Америки – Трамп объявил о переносе столицы Израиля в Иерусалим. Кому дано, тот знает, что это означает… Силы зла перешли в генеральное наступление. Но, как сказал Леонид Донатович – «Не всё в их власти».

Царю Мучениче – Искупителю Николае, моли Бога о нас!

Заместитель Главы Союза Православных Хоругвеносцев

Валерий Александрович Левченко