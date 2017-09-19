Хоругвеносцы против «Матильды»

Фото Русского богатыря

Сегодня, во вторник 29 августа 2017 года, в день, когда наша Церковь празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Убруса Господа нашего Иисуса Христа Хоругвеносцы примут участие в Крестном ходе вокруг древнейшего в Москве одноименного храма Нерукотворенного Образа в Спасо-Андрониковом монастыре – храма, где в алтаре были тайно обретены останки св. преподобного изографа Андрея Рублёва.

Крестный ход Хоругвеносцы будут впервые совершать с вновь недавно написанной иконой Святого Царя-Мученика Николая II Александровича, созданной нашим художником и хоругвеносцем Михаилом Поляковым. Сразу после Крестного хода должно совершаться освящение этого образа. Во всяком случае, так в разговоре с Максимом Марковым обещал священник этого храма отец Анатолий. А потом на камеру Леонид Донатович прочтёт своё новое стихотворение, посвящённое «Анти-Матильде» под названием «Вы убийцы Руси!».

Да, битва вокруг «Матильды» разгорается. Уже высказались не только Православные, но и Мусульмане. Недавно координатор Движения «Сорок сороков», чемпион по боксу, Владимир Носов, автомобиль которого недавно подожгли, тоже не остался в стороне.

Так это и будет развиваться. Мы будем сжигать постеры «Матильды», а они будут поджигать автомобили и квартиры. Да, да! Ведь подожгли же квартиру священника Александра Шаргунова. Собственно, всё это и есть постепенное развитие Новой Гражданской войны – причём теперь уже Всемирной или, если хотите, Вселенской…

Недаром же американский журнал «Ньюсвик» в статье о борьбе вокруг «Матильды» опубликовал фотографию хоругвеносца Алексея Григорьевича Манухина в момент, когда он, склонив голову, молится, держа хоругвь в руках. Сильное фото, даже я бы сказал – мощное. Прямо-таки получился образ Нового Русского опричника, облачённого в форму Хоругвеносца, разработанную и осуществлённую художником Игорем Мирошниченко в его Арт-проекте «Русский Символъ». Я даже посоветовал Алексею увеличить эту фото, вставить его в рамочку и повесить на стену. Ибо больно уж сильно и типично. В назидание потомкам, так сказать…

Анти-Матильда

Итак, 29 августа 2017 года, в день, когда наша Церковь празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Убруса Господа нашего Иисуса Христа мы, Хоругвеносцы, приняли участие в Крестном ходе в стенах Спасо-Андрониковом монастыря. В древнейшем в Москве храме 12-го столетия был в этот день престольный праздник. Ибо храм этот как раз и посвящён Нерукотворенному образу. Вот и мы, Хоругвеносцы, принесли на Крестный ход Хоругвь с Нерукотворенным образом, которая прошла с нами тысячи и тысячи километров. А перед ней, впереди, шло на этот раз изображение Царя-Мученика Николая Второго Александровича в Короне, со Скипетром и Державой, и с орденами на груди, только что написанный нашим Хоругвеносцем и художником-монументалистом Михаилом Поляковым. Фон у этого образа, жанр которого не так-то просто определить, кроваво-красный. То ли это икона, то ли парсуна, то ли парадный портрет Царя Николая – уже теперь во главе Хоругвеносцев вышедшего на брань с кощунниками, богоборцами и цареборцами – вновь, через сто лет, теперь в фильме Учителя «Матильда», ритуально убивать Святого Царя-Мученика. Так и шли мы Крестным ходом: впереди фонарь, Крест, запрестольная икона, металлические золотые хоругви, свечи, священник с Крестом – настоятель храма отец Вячеслав Савиных, священник с Евангелием – отец Анатолий, хор. Прихожане, и дальше, возглавляя отряд Хоругвеносцев, в чёрном мирском мундире – Царь-Мученик Николай Второй Александрович, а над ним тот самый хоругвеносный Нерукотворенный образ Господа нашего Иисуса Христа, а за ним, развиваясь на ветру, два Черно-Золото-Белых огромных знамени с нашитыми на них иконами – Нерукотворенного образа и Святой Троицы. Впереди, рядом с образом Царя Николая, справа от него, с Крестом в руках и только что созданным, воистину мученическим образом Царя на груди, шёл Леонид Донатович, а слева от парсуны Валерий Александрович Левченко со знаменем Последних Времён, на котором пять Ангелов копьями духа побивают предвечного Зверя…

Когда Крестный ход начался, покрапывал мелкий дождик, а когда священники начали читать Евангелие, он сразу кончился, и выглянуло солнце…

А по окончанию Крестного хода было освящение нашей новой парсуны и овального образа. Отец Вячеслав сказал:

— Стойте здесь! Я прямо здесь и освящу! – и мы остановились перед ступенями храма. Отец Вячеслав вынес требник и начал читать «Чинъ освящения воинскаго знамени, еже есть хоругви, и поемъ благословения на брань», где звучит и такая молитва:

«Всесильный и Превечный Боже наш, Отче Господа и Бога нашего Иисуса Христа, сам сый всему миру Творец, и всея твари благословение, и побеждающая крепость, призри милосердным Своим оком на нас смиренных и недостойных рабов Твоих, и на молитву нашу, и сию хоругвь, юже на дело брани приуготовихом, Небесным Твоим благоловением присети, благослови и освяти, яко да будет верному Твоему воинству, на сопростиные языки одоление и известная победа: и хранительством Твоим ограждена суща, в бегство да претворит всех супостатов наших полки, и врагов христианского рода страшна всегда и ужасна явится: верным же Твоим на Тя уповающим, известное упование победы, дерзновение же и крепость да будет. Молитвами же Твоими укреплена, и Ангел Твоих огражденна сущи, да явится рабом Твоим знамение победы и сердечные крепости и мужества на супостаты. Ты бое си Царь мира, и Бог сокрушаяй брани, и крепость даяй уповающим на Тя, и Тебе славу возсылаем со Единородным Твоим Сыном, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и безконечные веки веков. Аминь»

Потом о.Вячеслав окропил парсуну Царя и нас, Хоругвеносцев, святой водой – да не пожалел, окропил зело преобильно так, что капли держались и не высыхали на большой и красивой пасруне и овальной иконе ещё целых три часа, и не уменьшались, и не высыхали…

Так завершился престольный праздник в древнейшем Московском Спасо-Андрониковом монастыре, где до революции была резиденция Московского общества Православных Хоругвеносцев. А стоило ей, революции, свершится, как их, первыми и расстреляли. Всех до единого – по спискам…

Но это не всё. Дело в том, что мы приехали в монастырь к 9-ти утра. А Крестный ход начался в 11-ть. Вот эти два часа мы и затратили на наше очередное хоругвеносное стояние – против «Матильды». Именно стояние, потому что мы поднялись на лестницу у правого придела храма, и, сплотившись, встали вокруг парсуны Царя. Пропели величание:

— Вели-ча-а-а-ем, вели-ча-а-а-а-ем тя, Святый Царю Мучениче Ни-ко-ла-е…!

А потом и тропарь:

— Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси, свидетельствуя о Христе даже до смерти от Жи-и-дов, Страстотерпче Великий Боговенчанный Царю Нико-ла-е! Сего ради мученическим венцем на Небесех венча Тя с Царицею и чады и слуги Христо-о-ос Бог, его же моли помиловати страну российскую, и спасти ду-у-у-ши на-а-а-ша!

И прочитали молитву к Святому Царю-Мученику Николаю:

«О святый страстотерпче, царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем церкви православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царство оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися вышния славы у престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею, царицею Александрою, и царственными чады Алексием, Ольгою, Татияною, Мариею и Анастасиею.

Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего, и подаст грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небесного Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

А после этого Валерий Александрович спустился вниз и спросил у Леонида Донатовича:

— Вы готовы выступить против «Матильды»?

— Готов, — ответил Леонид Донатович. И Валерий Александрович начал снимать на свой мобильник, а Леонид Донатович начал говорить:

— В день и праздник Нерукотворенного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа мы стоим сегодня пред древнейшим московским храмом, где покоятся мощи преподобного Андрея Рублёва и преподобного Даниила Чёрного, наших величайших иконописцев, наших величайших святых. И мы сегодня вместе с духовенством и прихожанами храма будем проводить Крестный ход по этой вот территории, перед этим уникальным произведением Русского зодчества, таким, каким нет на свете нигде. Мы сегодня пойдём Крестным ходом со вновь написанной Михаилом Поляковым — нашим Хоругвеносцем, — Леонид Донатович обернулся и указал на Михаила, — вот он стоит. И пойдём с этой новой иконой Царя-Мученика Николая Второго Александровича, нашего самого главного величайшего святого века двадцатого – который душу свою, в прямом смысле, исполняя завет Господа, положил за други своя, то есть за нас с вами. И не было бы никакой России, если бы не была принесена эта священная и страшная сакральная жертва в подвале Ипатьевского дома. Как, плача, говорил старец Николай (Гурьянов): «Если бы Царь не принёс искупительную жертву за грех отступления Русского народа, Себя и свою Семью, то не было бы сегодня ни России, ни нас с вами!».

— Но сатанисты – им мало убить физически Царскую Семью, им ещё надо через сто лет теперь убивать их духовно, через фильмы, через блок-бастер «Матильда», которым они хотят опорочить, осквернить Святую Семью, богохульствуя над нашим Святым Царём, над Святыми Мучениками, над Святым Духом, которым была пронизана жизнь Царской Семьи…

— А мы, Хоругвеносцы, стоим и будем стоять за наше Царство, за Царя-Мученика Николая Второго Александровича, за всю его Святую Семью… Уже 25 лет, как минимум, боремся мы за Него, прославляем Его, и прславлять и славить всегда будем, потому что Он молится за нас на Небесах пред Престолом Господним, а мы молимся Ему здесь о спасении России…

— И никаким Учителям, никаким мучителям, никаким блокбастерам, никаким ланкастерам, никаким мастерам и великим мастерам, не дадим осквернить Россию, Святую Русь, Русское Царство, Русскую Монархию, Русскую Церковь и Святую Царскую Семью, главных наших Русских святых XX века…

— Вот я одно стихотворение на тему этого нового цареубийства уже прочёл. А сейчас написал ещё одно. Вот оно:

Вы убийцы Руси! Вы убийцы простого народа!

А теперь вы над Святым беззащитным Царём,

И под лозунгом древним абсолютной безбожной свободы

Сладострастно мечтаете: Николая мы снова убьём!

Николая с Семьёй, и со Слугами, то есть с народом,

Разрубили на части, кислотой с керосином сожгли,

И потом, утверждая жидовскую вашу свободу,

Вы великому гению головы их привезли.

Ох, как он хохотал! Как колол языки их иглами,

Как семь сорок со Свердловым дико в обнимку плясал,

И кричал: уничтожен – умучен креститель народа,

И визжал от восторга, и от счастья победы рыдал.

А теперь продолженье: Учитель покажет «Матильду»,

На столетие бунта он снова святыню убьёт,

И хохочут убийцы, хохочут бесы и ротшильды,

Что убийство Царя в кинотеатрах произойдёт.

Только мы не дадим оскорблять наше Русское Царство!

Встанем все, как один – защитим от глумленьяч Царя!

Встанем все как Козьма, обнажим Русский меч как Пожарский,

Как Алёша с Добрыней, как Муромец Русский Илья.

Поднимайте знамёна! Поднимайте святые хоругви!

Выходите с иконами и с Православным Крестом!

Да не будет Царь-Мученик злобною сворой поруган,

Мы идём с Его Ликом вослед за Распятым Христом!

Нет, они просчитались! Не бывать их кощунственной сваре!

Поднимайся с хоругвями мой Православный народ,

Нам Христос Пантократор возможность последнюю дарит –

Начертать на знаменья «Сатанинский показ не пройдёт!»

Не пройдёт их блок-бастер, жиды ритуальным убийством

Не погубят страдающий Русский великий народ!

Не дадим совершить ритуальный обряд кровопийства

Сатанинский блок-бастер на Русской земле не пройдёт!!!

— Аминь! Аминь!! Аминь!!! – подтвердили эти слова Хоругвеносцы…

Так в Спасо-Андрониковом монастыре закончился престольный праздник – очередным боем Хоругвеносцев против Тайны беззакония. Мы будем стоять до конца. Сатанинский блок-бастер «Матильда» — на Руси не пройдёт!

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич