Хирурги онкологического диспансера апробировали новое оборудование
Сразу в четырех хирургических отделениях областного онкологического диспансера апробировано современное оборудование ведущих фирм-производителей. Видеоэндоскопические стойки использовались при проведении гинекологических, торакальных, абдоминальных и урологических операций.
Техника обладает высокой разрешающей способностью — просмотр видео возможен в формате 4К. Соответственно, в ходе операции специалисты могут получить более чёткую визуализацию операционного поля, что позволяет более точно и быстро выполнять необходимые хирургические вмешательства. Использование видеостоек нового поколения при эндоскопии обеспечивает видимость, ранее доступную лишь при проведении операций открытым способом.
Как отметил заместитель главного врача по хирургической части Василий Дуйко, метод позволяет выполнить необходимый объём хирургического вмешательства с минимальной операционной травматизацией.
За период апробации в хирургических отделениях проведено порядка 30 операций с использование нового оборудования. На основании их результатов и мнений специалистов, принято решении о приобретении аналогичных единиц одного из производителей в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
По поручению главы региона Сергея Морозова, на ближайшие 3 года составлен план мероприятий по переоснащению онкологической службы Астраханской области.