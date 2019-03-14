Хирурги онкологического диспансера апробировали новое оборудование

Сразу в четырех хирургических отделениях областного онкологического диспансера апробировано современное оборудование ведущих фирм-производителей. Видеоэндоскопические стойки использовались при проведении гинекологических, торакальных, абдоминальных и урологических операций.

Техника обладает высокой разрешающей способностью — просмотр видео возможен в формате 4К. Соответственно, в ходе операции специалисты могут получить более чёткую визуализацию операционного поля, что позволяет более точно и быстро выполнять необходимые хирургические вмешательства. Использование видеостоек нового поколения при эндоскопии обеспечивает видимость, ранее доступную лишь при проведении операций открытым способом.

Как отметил заместитель главного врача по хирургической части Василий​ Дуйко, метод позволяет выполнить необходимый объём хирургического вмешательства с минимальной операционной травматизацией. ​

За период апробации в хирургических отделениях проведено порядка 30 операций с использование нового оборудования. На основании их результатов и мнений специалистов, принято решении о приобретении аналогичных единиц одного из производителей в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

По поручению главы региона Сергея Морозова, на ближайшие 3 года составлен план мероприятий по переоснащению онкологической службы Астраханской области.