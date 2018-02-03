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Хирурги Александровской больницы применяют новые методы лечения

11
Февраль 03
06:00 2018
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Абдоминальными и рентгенохирургами Александро-Мариинской областной клинической больницы проведено дренирование кист при липосаркоме брюшной полости.

Пациент 65 лет, которому ранее в федеральных клиниках было проведено шесть операций, поступил в учреждение с рецидивной опухолью брюшной полости. В условиях кабинета рентгенохирургических методов диагностики и лечения хирургами осуществленоминиинвазивное вмешательство под контролем ультразвука и рентгена.

«Вновь оперировать рискованно: опухолевые узлы связаны с брыжеечными сосудами, опухоль состоит из медленно растущего твёрдотканного компонента и больших быстрорастущих кист общим объёмом до 2,5 литров. Решили прибегнуть к дренированию под контролем УЗИ и рентгена с целью декомпрессии», – поясняет заведующий кафедрой факультетской хирургии, профессор Роберт Мустафин.

Вмешательство проводилось под местной анестезией в течение 20 минут. Использование данной методики позволило избежать повторной открытой операции. Метод был впервые применен в условиях АМОКБпри данной форме болезни.

«Раньше не было показаний, потому и не делали, теперь освоили. У больного, по данным компьютерной томографии, было выявлено два жидкостных образования брюшной полости больших размеров, и стоял вопрос об их удалении. Методом выбора стала миниоперация», – комментирует заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения АМОКБ Александр Янпольский.

Пациент выписан домой со значительным улучшением.

Страны
Россия

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