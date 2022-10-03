Херсонское направление (прорыв ВСУ на Дудчаны) – Бог оказался на нашей стороне (обстановка на утро 03.10.22)

Вчера противник, мощным ударом прорвал оборону наших войск на севере Херсонской области и большими колонами (более 100 единиц бронетехники) устремился на юг. Преодолев более 20 км по трассе на Берислав, он к вечеру уткнулся на наши позиции в районе Дудчан и с этого момента удача перешла на сторону России.

Вначале по противнику мощно отработала авиация, затем к ней подключилась наша артиллерия. Потом противнику показалось, что ему начало везти, так как мощный ливень приклеил нашу авиацию к аэродромам, но как выяснилось к утру, дождь оканчивается осенью много раньше, чем просыхают проселочные дороги, и вчерашний удачный прорыв по сути по состоянию на утро превратился для прорвавшихся частей в мышеловку. Колонны ВСУ не могут сойти с асфальта, и по ним работают наши артиллеристы, добивая то, что выжило ночью.

Дороги севера Херсонщины устланы разбитой украинской техникой и трупами солдат, раненых везут пачками, и чтобы спасти ситуацию нужно либо отводить колоны назад, либо молить бога, что бы все быстро просохло. Но на улице не май месяц и я на это очень надеюсь…

В общем я очень рад, что в этой реально для нас сложнейшей ситуации Бог оказался на нашей стороне. Правда, и у нас там тоже проблем хватает (наша группировка в районе Ольгино тоже висит на этих самых проселочных дорогах), а противник пытается укрепиться на достигнутых рубежах и конечно готовится даже в этих условиях развивать свой первоначальный успех. Но самое главное его преимущество – пространство для маневра, он как минимум на время потерял. А потому продолжаем наблюдать…