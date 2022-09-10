Харьковское направление — «плановый отвод» войск РФ продолжается

Харьковское направление — обстановка на 19:00 10.09.22 – «плановый отвод» войск РФ продолжается

Постараюсь сделать максимально корректный (с точки зрения МО РФ) обзор событий на Харьковском направлении по состоянию на сегодняшний вечер.

Направление Волчанск-Великий Бурлук. «Плановый отвод» Союзных войск на территорию ЛНР (предположительноТроицкое Сватово) продолжается и проходит очень успешно. Российские части оторвались от противника и потому передовые отряды ВСУ, не встречая никакого сопротивления дошли до линии Хотомля-Великий Бурлук, а потому можно ожидать, что к завтрашнему вечеру весь план по «плановому выводу» российской группировки на территорию Донбасса (на 100 км на восток) будет успешно завершен. На границе пока еще освобожденных территорий и России скопились тысячи беженцев, которых сейчас ускоренно принимает Белгородская область (дай Бог успеют перейти, выполнив все установленные при этом правила перехода, включая длительную фильтрацию).

Купянск. Судя по всему, также в соответствии с планом вывода российских войск с территории Харьковской области, восточную часть города уже покидают российские войска, а сам город переходит под полный контроль ВСУ (очень надеюсь, что ВСУ ориентируются в картах, а потому «не рискнут» переступать границу ЛНР, где я так понимаю согласно плана передислокации, армия РФ намерена дать им бой).

Изюм. Говорить уже не о чем.

Лиман. Солдаты армии России, проявляя чудеса героизма, честно бьются за город и не намерены отдавать его врагу.

Лисичанск. ВСУ, начали атаки, с целью прорвать оборону Союзных сил и достигнуть г. Лисичанска. Пока безрезультатно. Надеюсь и далее будет то же самое.

П.С. И напоследок могу сказать, что прав был Булгаков: Трусость — самый страшный человеческий порок.

Из энциклопедии. Трусость — это нежелание выполнения какого-либо действия из-за страха перед последствиями или фобиями.