Харьковское направление — обстановка на 16:00 10.09.22

Противник на фоне очевидных успехов, продолжает его развивать сразу на нескольких направлениях.

1. Красный Лиман. С утра идут попытки штурма города и находящегося рядом поселка Ямполь. Это стратегические пункты, которые сдавать нельзя ни в коем разе. Иначе, вся линия новой обороны по реке Оскол сразу рушится. Несмотря на массу информационных вбросов (а здесь ЦИПСО мастера, например они уже разгоняют тему о взятии не только Лимана, но и Лисичанска, что очевидная ложь) эти пункты пока под нашим контролем. Хотя, противник, не считаясь с потерями прет как ненормальный.

2. Изюм. Он оставлен.

3. Купянск. Он как и на утро раздел на две части. Западнее Оскола под ВСУ, восточнее под ВС РФ.

4. Волчанск. К сожалению это не все плохие новости. Противник, пользуясь неразберихой, высадил сегодня тактический десант в районе н.п. Хотомля (восточный берег Печенежского вдхр.) и пытается выйти на оперативный просто, чтобы таким образом обрушить формируемую линию фронта между Печенежским и Оскольским водохранилищами. Есть данные, что он пытается прорваться к Волчанску, но если это и так, то это летучие отряды, но никак не крупные силы. Нужно отставить панику и разгромить их пока не случилось беды.

Как бы там ни было для нас сейчас главное стабилизировать фронт на той линии, что получилась. Будем надеяться, что получится.

Ну и в целом новая конфигурация фронта полностью меняет все планы на будущее, как у одной так и у другой стороны. По моему никто не ожидал того, что случилось. Даже противник. Это видно по его действиям под Изюмом.