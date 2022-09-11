Харьковское направление — обстановка на 10:00 11.09.22

Итак, надеюсь, самый трудный день этой войны уже позади. Да, мы сдали много очень важных и очень нужных городов, сел, направлений, но ничего не поделаешь, это надо пережить и двигаться дальше. Потому, что война продолжается и судя по заявлениям генсекретаря НАТО и главы СНБО Украины, Киев планирует вести ее до победного конца, который они видят уже не только в выходе на границы Украины 2013 года, но и в сносе нынешней власти в России.

И это очень хорошо, потому, что даже у самых больших «миротворцев» в Москве это выбивает из рук последние козыря. Все мы в одной лодке.

Но вернемся на фронт. Что у нас здесь. Ночь прошла относительно спокойно. Очевидно, что наступление ВСУ выдыхается и тому есть масса причин. Во-первых, логистика, она растянулась на десятки километров, и наладить снабжение войск не так то и просто. Во-вторых, потери. Они велики (хотя и много меньше, чем под Херсоном) и игнорировать их тоже нельзя. Ну и в третьих, российское командование постепенно приходит в себя и новые резервы стабилизировали фронт, пусть и в первом приближении.

Атаки на Лиман, были вчера отбиты с большими потерями для противника, и он вынужден проводить перегруппировку. То же самое и на Северском направлении, где вчера противник попытался сходу проломить нашу оборону по направлению на Лисичанск.

Единственным опасным именно на сегодня (но не на завтра) направлением является Великий Бурлук, который Киев попытается занять, сегодня-завтра. Вероятно именно здесь сегодня и будет происходить динамика, по результату которой и станет понятно насколько стороны одна оправилась, а вторая окончательно выдохлась по итогу боев 7-10 сентября.

П.С. Интересные исторические аналогии чуть позже в видео-выпуске. Также сегодня вечером планируется полный обзор сражения в итоговом обзоре за неделю.

П.С. Интересный разбор полетов и исторические аналогии чуть позже в видео-выпуске. Также сегодня вечером планируется полный обзор сражения в итоговом еженедельном обзоре событий на фронте.