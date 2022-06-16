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Гуманитарная помощь из Дагестана и Ингушетии жителям Херсонской и Запорожской областей

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Сенаторы организовали отправку гуманитарной помощи из Дагестана и Ингушетии жителям Херсонской и Запорожской областей

И. Умаханов и Б. Хамчиев подчеркнули: Россия примет участие в созидательной работе на освобожденных территориях, помощь будут оказывать, пока люди в ней нуждаются.

Советом Федерации организована работа по оказанию гуманитарной помощи жителям Херсонской и Запорожской областей.

Автоколонна, сформированная в Республиках Дагестан и Ингушетия, прибыла в Армянск (Республика Крым), далее она направится на освобожденные территории. Будут доставлены продукты питания, в частности, мука, сахар, масло, а также свежие фрукты.

«Это искренняя помощь от россиян», — подчеркнул в беседе с журналистами в Армянске первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Ильяс Умаханов. Он пожелал жителям всех освобожденных районов благополучия и процветания.

«На этих территориях начнется созидательная работа по восстановлению домов, садов, школ, всей инфраструктуры. И Россия примет в ней участие», — подчеркнул парламентарий.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия Белан Хамчиев добавил, что помощь будет оказываться до тех пор, пока люди в ней нуждаются.

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