Губернатор Орловской области Вадим Потомский награжден орденом Благоверного Царя Иоанна IV Васильевича

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 9 июня 2017 г. был награжден орденом «Благоверного Царя Иоанна IV Васильевича», учрежденным Региональной общественной организацией «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа». Слова благодарности главе региона за самоотверженное служение интересам Отечества выразил руководитель организации Игорь Смыков.

«Символично, что награда вручена в день открытия в регионе Православного центра, в котором будет формироваться молодая элита страны», — отметил он.

Вадим Потомский поблагодарил за высокую оценку работы и поддержку в деле установки на Орловщине первого в России и в мире памятника Царю Иоанну Васильевичу Грозному– основателю г. Орел.

«Мы должны знать свое прошлое, почитать славу великой Святой Руси, чтобы уверенно двигаться вперед», — подчеркнул Вадим Потомский.

Открытие Духовного православного центра в Вятском Посаде состоялось 9 июня 2017 г. На церемонию прибыли почетные гости: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, писатели и общественный деятель Александр Проханов, депутат Государственной Думы РФ Николай Ковалев, Губернатор Орловской области Вадим Потомский, члены регионального Правительства.

Также в этот день памятных медалей организации удостоены государственные служащие и ветераны органов внутренних дел.

В частности памятные медали «И. Д. Волков. За верность Присяге» были вручены подполковнику милиции Юрию Александровичу Трохову и Александру Рафаэльевичу Агабабову, помощнику заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области — руководителя Аппарата Губернатора и Председателя Правительства Орловской области.

Медалью «В память Великой войны» — за многолетние миссионерские и просветительские труды был награжден член Экспертного совета по туризму Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Алексей Романов.

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РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» является общественной организацией, объединяющей в своих рядах патриотов России, священнослужителей, сотрудников и ветеранов подразделений специального назначения и правоохранительных органов, деятелей науки и творческой интеллигенции, разделяющих традиционные православные духовно — нравственные ценности.