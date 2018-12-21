Грязные игры «садистов в Законе»

11 декабря 2018 года состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.

Казалось бы, в этом событии не было ничего необычного. Собрались люди, которых в России считают «правозащитниками», хотя многих из них простые россияне никогда нигде не видели и об их «правозащитной деятельности» знают весьма смутно. И, тем не менее, даже в подобном составе этот «совет» оказался для высшего руководства страны весьма «непростым камешком»! Потому что в процессе заседания одна из членов «совета» — корреспондент некоего информационного агентства «Znak» Екатерина Винокурова вдруг затронула проблемы российского правосудия. Фактически обвинив судью, решавшую вопрос о заключении под стражу 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, в садизме!

В связи с этим, речь о садизме пошла не только в отношении судейских работников, но и в отношении сотрудников органов следствия и прокуратуры. То есть, практически – обо всех, кого простые граждане страны привыкли называть «слугами Закона»!

Думаю, что подобного поворота событий президент России явно не ожидал. Потому что он слишком яро начал оправдывать своих верных нукеров и верноподданных слуг. Даже не осознавая того, что тем самым наносит непоправимый удар по всей правоохранительной и законодательной системе России! Ибо, оправдывать действия преступников, облеченных властью и действующих от имени власти, намного опаснее, чем оправдывать обыкновенных преступников. Об сегодня знает даже самый нерадивый, начинающий юрист.

И уж тем более, оправдывать действия наделенных властью преступников тем, что «где-то, в какой-то другой стране происходят какие-то беспорядки, и мы не хотим, чтобы у нас было нечто похожее на эти беспорядки» — это вообще сродни полному абсурду!

Но, видимо, наши «доблестные слуги Закона» уже настолько уверовали в свою полную безнаказанность и в свою полную власть над простыми рядовыми гражданами страны, что им подобного рода слова «гаранта Конституции» оказались как бальзам на раны!

Они и раньше-то не больно кого-то слушали! А теперь! После того, как сам президент встал грудью на их защиту от посягательств «гнусных правозащитников»!… Им теперь вообще все – ни по чем!

Они могут запросто отправлять за решетку ни в чем не повинных людей и содержать их там хоть до морковкина заговенья!

При этом, так называемому, «следователю» или «прокурору» совершенно безразлично: кто этот человек, что он сделал в жизни для страны и своего народа, каково его семейное положение, каково его состояние здоровья, каков его возраст. И вообще – причастен он или нет к тому, что ему пытаются вменить в вину!

Зато, очень часто наших «слуг Закона» весьма интересует вопрос о материальном и финансовом состоянии своего «подследственного»! И, если у него имеются кое-какие «бабки» — то не готов ли он ими поделиться с бедным «слугой Закона»?

Вот так обычно начинаются все грязные игрища наших «слуг Закона»! Которых я бы теперь, после уникального заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России 11 декабря 2018 года переименовал и назвал несколько иначе, более точно – «садистами в Законе»!

Потому что, если бы на заседание данного «Совета» смогли попасть другие правозащитники и эксперты, занимающиеся сегодня целым рядом весьма знаковых уголовных дел в России, и, хотя бы обзорно, озвучили то, что творится сегодня в следственных органах, в прокуратурах и в судах России с огромной массой граждан нашей прекрасной страны, то Мир ужаснулся бы от этой картинки!

Но, больше всего мировую правозащитную общественность ужаснул бы тот цинизм и то непроходимое вранье, которое сегодня царит во всех российских, так называемых, «правоохранительных», «следственных», «надзорных» и «судебных» органах.

И, хотя президент России взял всю эту «братию» под свою защиту, заявив буквально следующее: «Давайте мы покорректнее будем высказываться. И суды, и правоохранительные органы – это наши граждане. Они живут в той среде, в которой мы все живем, воспитываются в таких же семьях, как и мы воспитывались. Это часть нашего общества. Наверное, и везде, во всех массовых организациях, встречаются разные люди, там всякие и есть».

Я мог бы поверить и посочувствовать президенту Путину. Если бы не одно «но»!

Это «но» заключается в том, что эти самые «разные люди», облеченные властью, решают судьбы многих сотен и тысяч других людей! Не имея порой на это никакого морального права! Потому что садист никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права решать судьбу другого человека! Это – аксиома!

А, чтобы не быть голословным, дорогой читатель, мне придется еще раз вернуться к истории, о которой я уже не раз писал в своих статьях за последние месяцы.

Речь идет о судьбе молодого лейтенанта полиции Алексея Федорченко, который еще в 2015 году задержал с поличным закоренелого наркомана Геннадия Богданова с большим количеством наркотиков – с двумя кусками гашиша. При этом, сам Богданов (как чуть позже установила судебно-медицинская экспертиза) был в момент задержания в состоянии тяжелого наркотического опьянения. И обнаруженное в его крови вещество по своему составу соответствовало тому, что было изъято у него при задержании.

Лейтенант Федорченко сделал свое дело как положено. После задержания наркомана доставил его в подразделение полиции, сдал в дежурную часть и продолжил несение дежурства.

Но! Потом начались чудеса в решете! Через некоторое время наркоман оказался на свободе! А по его доносу (состряпанному с участием и под диктовку некоего «следователя» Нечаева) в СИЗО вдруг оказался наш молодой лейтенант Федорченко!

Весьма интересен тот факт, что на сегодня тот самый «следователь» Нечаев вообще уволился из «следственных органов» и пропал без вести… А, ведущий ныне «дело» следователь Заурбек Исаев (уроженец Республики Дагестан, непонятно каким образом оказавшийся на весьма престижной работе в Москве), видимо, не умеет читать материалы «дела»! Потому что за 1,5 года так и не смог прочесть протоколы допросов наркомана Богданова и понять, что большая часть из них сфальсифицирована!

Видимо, сложности с чтением и у прокурорских работников! Потому что ни один из них даже не удосужился внимательно вчитаться в материалы «дела» и понять, что все оно от начала до конца является фальсификацией!

Тогда этим вопросом пришлось заняться депутату Государственной Думы России Олегу Смолину.

От его имени ушли официальные обращения в Генеральную прокуратуру России, в Следственный Комитет России, в ФСБ России, Уполномоченному по правам человека в России.

И эти «обращения» ходят туда-обратно уже почти 1,5 года!

Вдумайтесь только! 1,5 года чиновники всяких «силовых» и «правоохранительных» структур морочат голову депутату Государственной Думы России, обещая «разобраться» и «дать правовую оценку»!

Обещание «дать правовую оценку» умудрился дать даже сидящий ныне сам в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере бывший руководитель Главного Следственного Управления Следственного Комитета по городу Москве гражданин Дрыманов!

Из этого огромного скопления всякого рода отписок и отмазок можно будет скоро создать целый «деловой роман»! Что я, видимо, однажды и сделаю.

Но, наши чиновники идут в ногу со временем!

И они придумали в конце года «Единый Всероссийский День Приема». Чем я и решил, в порядке социального эксперимента, воспользоваться и проверить эффективность данной весьма разрекламированной «акции».

12 декабря 2018 года я сумел попасть на личный прием сразу в два нужных по «делу Алексея Федорченко» ведомства: в Прокуратуру Москвы и в ГСУ СК по городу Москве.

В Прокуратуре Москвы меня принял начальник 2-го отдела по контролю за деятельностью следственных органов Роман Власов. Внимательно выслушал суть претензий по «делу Федорченко» и согласился в том, что, действительно, прежде, чем выносить какие-либо решения, надо внимательно ознакомиться с материалами данного весьма странного «дела». И пообещал, что Прокуратура Москвы все обязательно изучит и возьмет на особый контроль! Тем более, что уже 4 декабря 2018 года 1-й зам. прокурора Москвы О.Ю.Манаков направил в адрес депутата Государственной Думы России Олега Смолина официальное письмо с заверением о том, что все будет изучено в полном объеме.

В ГСУ СК по городу Москве встреча состоялась с заместителем руководителя Сергеем Ярошем. Он сразу высказал свое возмущение тем, что подведомственное ему следственное подразделение вело это «дело» так не профессионально. Тем более, когда увидел копию сфальсифицированного протокола наркомана Богданова, написанного под диктовку бывшего «следователя» Нечаева. И большой следственный начальник Сергей Ярош тут же заявил, что уже завтра «дело Федорченко» будет изъято в ГСУ СК по городу Москве и будет изучено самым тщательным образом! При этом, он кивнул присутствующему на приеме офицеру и дал команду «завтра же дело доставить в ГСУ»!

Как ты думаешь, дорогой читатель, что можно подумать и что можно решить после подобного рода посещений?

Да! Совершенно верно! И я подумал то же самое! Я решил, что уж теперь-то кто-то обязательно что-то в «деле лейтенанта Федорченко» сумеет прочитать и разобраться! Тем более, что уже 17 декабря в личном телефонном разговоре большой московский следственный начальник Сергей Ярош мне еще раз совершенно четко подтвердил, что «дело Федорченко» находится на изучении у сотрудников Главного Следственного Управления Следственного Комитета по городу Москве. После чего он ознакомится с ним сам лично и доложит нам о своих выводах.

Но! Мы слишком плохо знаем правила игры наших «садистов в Законе»!

Потому что именно в этот же самый день – 17 декабря 2018 года прокурор Троицкого и Новомосковского Административного округа города Москвы уже подписал «обвинительное заключение» по «делу Алексея Федорченко»! Не поставив об этом в известность НИКОГО!

На подпись обвиняемому подписанный прокурором «документ» принесли через 2 дня!

В связи с чем у меня, как у достаточно опытного юриста и эксперта, возникает совершенно справедливый вопрос: кто же в данной ситуации врет?

1-й заместитель Прокурора Москвы О.Ю.Манаков, который 4 декабря 2018 года направляет в адрес депутата Государственной Думы России официальную бумагу о том, что Прокуратурой Москвы будет рассмотрен и изучен вопрос «о незаконности привлечения к уголовной ответственности А.В.Федорченко»? И до сих пор никакого ответа не дает?

Заместитель руководителя Главного Следственного Управления Следственного Комитета по городу Москве С.М.Ярош, который лично дал обещание изъять дело из Следственного отдела ТиНАО, изучить его и сделать правильные выводы, и лишь после этого решать вопрос о виновности или невиновности Алексея Федорченко?

Следователь ТиНАО Зураб Исаев, который не умеет (или не желает должным образом) читать материалы «уголовного дела Алексея Федорченко» и продолжает фальсификации, начатые своим предшественником Сергеем Нечаевым?

Прокурор ТиНАО, который даже не желает вникать в суть данного «уголовного дела», подмахивая, не глядя всякую заведомую чушь и несуразицу?

Или все они сразу вместе взятые?!

Тогда это – уже хронический диагноз!

И президент России Владимир Путин, вступаясь за подобного рода «садистов в Законе», явно не понимает одной простой истины. Истина эта заключается в том, что взрыв внутри страны по французскому или по украинскому (или по какому-либо еще) сценарию может возникнуть при наличие двух факторов: работа внешних враждебных сил и созревание социальной почвы внутри самой страны.

Так вот. Подобного рода поведение наших «слуг Закона», которые на протяжении последних двух десятилетий активно с бешенной скоростью превращаются в «садистов в Законе» неизменно приведет к резкому обострению противоречий внутри нашего достаточно неустойчивого общества.

И, если оно затрещит, — то треск этот пройдет по всему Земному Шарику!

Так, может быть, лучше до этого состояния не доводить? И, пока не поздно, приструнить этих не в меру зарвавшихся «садистов в Законе»? А начать – с одного, конкретного дела! И как следует надавать по шее тем из наиболее ярых «садистов в Законе», кто так бессовестно и нагло обманывает представителей российского народа – депутатов Государственной Думы России?!

Сергей Комков – член Союза писателей Москвы, д.ю.н., д.пед.н., проф., пом. депутата Гос. Думы РФ