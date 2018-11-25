Государь император Николай II и его августейшая семья в цвете

У Русского народа и у Русской Православной Церкви есть образцы идеальной супружеской жизни и один из самых основных — семья последнего императора Николая II Александровича. Последний русский император Николай II родился 19 мая 1868 года. Был он старшим сыном Александра III, который ставил долг отцовский не ниже долга царского. Не зря именно этому императору принадлежат слова, обращенные к сыну Николаю: «Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства». Государь Николай был отцом не только для своих пятерых детей, но и для миллионов своих подданных. «Удовлетворяться одним семейным счастьем может не всякий, — замечал флигель-адъютант А. Мордвинов. — Другая обширная семья — его Родина, которой государь стремился служить не только потому, что судьба и рождение поставили его во главе страны, но и просто как русский, занимала его мысли и вызывала скрытые, глубоко-мучительные переживания». Царская семья Романовых служат примером любви, терпимости, верности, преданности и самопожертвования.