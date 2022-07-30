Госсекретарь США: США не готовы признать Россию спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не готовы признать Россию спонсором терроризма

Такое решение уничтожит все дипломатические связи с Россией, опасается политик.

“Те санкции, которые ввёл Запад, уже соотносимы с признанием страны спонсором терроризма, и официально делать этого не стоит”, – заявил Блинкен.

Есть мнение что одной из целей провокации с убийством украинских военнопленных было способствовать объявлению России страной-спонсором терроризма. В результате поддержка Украины могла усилиться. Этой цели организаторам обстрела СИЗО добиться не удалось. Более того, Запад показательно дистанцировался. Комментируя массовое убийство военнопленных, представитель Пентагона заявил, что “если это сделали ВСУ, то они нанесли удар не специально”. Также британская разведка заявила, что не готова дать однозначной оценки происшедшего.

Скорее всего решение уничтожить пленных азовцев было «гениальной находкой» политтехнологов украинского президента. Едва ли американцы дали на это добро, больше похоже на самодеятельность Зе и его команды.