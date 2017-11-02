Город-герой Севастополь как идеологический центр возрождения Великой России

Крымская Весна Великой России : гражданский проект патриотических сил Севастополя

«Наше будущее может быть только общим, отдельных будущих – у кого-то отдельно – не бывает, не будет, во всяком случае, в современном мире»

В.В.Путин.

Постсоветская РФ переживает сегодня крайне сложный, противоречивый и взрывоопасный этап исторического развития. Президент В.В.Путин обеспечил за годы реализации своих властных полномочий коренное изменение геополитических ориентиров в цивилизационной динамике российского социума, отверг прозападный курс его исторического движения и утвердил полную самостоятельность России на мировой арене, поддержав суверенитет страны значительным ростом ее военно-технической мощи и укреплением хозяйственно-экономической независимости от внешних факторов. Однако успешному продвижению России в будущее очень мешает идейная неопределенность ценностных приоритетов народных масс в выборе своего социального идеала, разорванность нравственных установок россиян между религиозной верой досоветских времен и научным атеизмом советской эпохи, концептуальная непроясненность исторических перспектив развития российского социума в условиях происходящей ныне глобализации мирового сообщества, отсутствие продуманной идеологии гражданской солидарности «патриотических сил» страны в достижении социально-значимых целей. К сожалению, ст.13 Конституции РФ от 1993 года запрещает россиянам иметь общегражданскую, государственную идеологию: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

В условиях глобализации современного социума, генерализации универсальных законов жизни мирового сообщества такая «безыдейная», «бездумная» жизнь россиян может привести страну к катастрофе. «Безопасности в мире, – по оценке президента РФ В.В.Путина, – становится меньше. Вместо продвижения прогресса, демократии свободу рук получают радикальные элементы, экстремистские группировки, которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввергнуть её в архаику и хаос, в варварство» (Международный дискуссионный клуб «Валдай»: 19 октября 2017 г). Реальные контуры близкой общенациональной трагедии россияне вполне наглядно узрели в кровавых изломах жизненной судьбы современной Украины, в разрушительных событиях Киевской «революции достоинства», отвергшей «русские корни» украинского общества и признавшей его восточной окраиной Западной цивилизации, взорвавшей гражданский мир в некогда процветающей республике. Чтобы подобный взрыв не произошел в современной России, еще более сложной по сравнению с Украиной реальностью межэтнических и социальных отношений, нужно разработать исторически перспективную идеологию общественной жизни, освещающую будущее Русского мира в развитии мирового сообщества, обеспечивающую духовную консолидацию российских граждан в претворении желанного будущего. Сегодня верное понимание идеологической проблемы духовного единства россиян в созидании совместного будущего становится главным условием успешного развития России в пространстве глобального социума. «Ответственность перед будущим, – подчеркивает президент страны В.В.Путин, – вот что должно нас объединять, особенно в такие времена, как сейчас, когда меняется действительно всё и сразу» (Международный дискуссионный клуб «Валдай»: 19 октября 2017 г).

Если нынешняя Конституция РФ запрещает россиянам иметь «государственную идеологию», то она все же допускает возможность становления региональных идеологических концепций, способных в той или иной форме приобрести общенациональный размах. Социально-гражданским центром становления такой «общенациональной идеологии» Великой России и должен стать город-герой Севастополь. В современной РФ выделяются как города «федерального подчинения» три «гражданских центра» общенациональной жизни — Москва, Петербург и Севастополь. Если Москва в этой триаде поддерживает прежде всего хозяйственно-экономическое воспроизводство российского социума, а Петербург нацелен в основном на обеспечение военно-политической безопасности страны, то Севастополь предстает в исторической проекции своей жизни в первую очередь как хранитель и продолжатель духовной традиции в деятельности народных масс, выступает средоточием нравственных убеждений россиян в претворении лучшего будущего, служит идеологическим центром духовно-нравственного воспитания гражданского населения, культивирующим идейное единство Русского мира. Именно из древнего Херсонеса как исторического прародителя современного Севастополя пришла на Русь православная вера, определившая нравственное единство досоветской России. Современный Севастополь, наследуя духовные традиции Херсонеса, должен вновь идейно сплотить россиян в созидании разумного будущего.

Севастополь сегодня обязан предложить всей России современное мировоззрение, способное осветить своим концептуальным содержанием универсальную целостность бытия и обеспечить поступательное развитие России в жизни нарождающегося глобального социума. Такое «перспективное мировоззрение» российского общества, нацеленное на освещение исторического горизонта созидательной жизни объединенного человечества, должно носить прежде всего «общероссийский», «патриотический характер», определяющий максимальный потенциал самоутверждения России в обустройстве глобального социума. Поэтому социальным ядром, нравственным лидером в формировании и распространении в народных массах современной РФ такого «всемирно-исторического мировоззрения» будут выступать патриотические круги гражданского населения Севастополя и прежде всего представители политической партии «Патриоты России».

Содержание идеологии гражданского патриотизма в развитии совремнной России должно выражать идейное единство ее прошлой и будущей жизни. Если в прошлом историческая практика России освещалась и направлялась гуманистическим духом христианской веры в созидательную силу божественного Слова, то сегодняшняя жизнь мирового сообщества определяется прежде всего логическим настроем научных знаний, нацеленных на всестороннее, целостное постижение действительности в ее всеобщих необходимых зависимостях. В развитии современного социума, констатирует президент РФ В.В.Путин, «важнейшим фактором, без всяких сомнений, становится научно-технологический, и его значение будет только усиливаться. … сегодня это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности. Так, научно-технологический фактор приобретает универсальное политическое значение» (Международный дискуссионный клуб «Валдай»: 19 октября 2017). Следовательно, подлинно перспективное мировоззрение должно руководствоваться в понимании действительности и осмыслении исторического будущего человечества требованиями «гуманизма» и «универсализма», выражать единство требований гуманистического духа религиозной веры и объективной необходимости научных знаний. Такое идейное единство православной веры в созидательную силу Слова и современных научных знаний о мировой целостности обеспечивает научно-философская система «онтологического символизма», утверждающая, что исторический прогресс сознательной жизни человеческого сообщества определяется символическими канонами языковой деятельности народных масс (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016; Гореликов Л.А. Логика целостности в концептуальной научно-философской системе «онтологического символизма» / ВИПЕРСОН: 26 октября 2016). На основе концептуальной системы «онтологического символизма», представляющей мир как саморазвивающуюся целостность бытия, следует разработать более конкретные аспекты разумной жизнедеятельности российского социума — хозяйственно-экономической, геополитической, административно-правовой, религиозно-нравственной, художественно-эстетической и социокультурной. При проектировании первооснов научно-философской идеологии «гражданского патриотизма в жизни современной России, указывает президент В.В.Путин, принципиально важно «сочетать глобальную взаимозависимость и открытость с сохранением уникальной идентичности каждого народа и каждого региона» (Международный дискуссионный клуб «Валдай»: 19 октября 2017).

Ключевым пунктом в реализации предлагаемого идеологического проекта «Крымская Весна Великой России» является консолидация патриотических сил Севастополя, способных совместными усилиями разработать перспективную общенациональную гражданскую доктрину духовного возрождения российского социума как идейно-нравственного лидера в поступательном развитии всего мирового сообщества. Севастопольское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагает новоизбранному губернатору Севастополя, не теряя времени, провести политические консультации с активом партий, чьи представители выступали его оппонентами на недавних выборах главы города для организации совместной эффективной работы в интересах горожан, на пользу Крыма и во благо всей России.

Гореликов Л.А. — д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук.

Ермаков И.Ф. — председатель Севастопольского отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Севастополь: 24 октября 2017